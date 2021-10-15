Bakan Kurum: Her üniversitemizden 1 iklim elçisi seçeceğiz

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Sabancı Kültür Merkezi'nde akademik yılının açılışında konuşan Kurum, yeni akademik yılda bilim insanlarına, öğrencilere başarı diledi.

Üniversiteleri sadece eğitim veren yerler olarak değil, aynı zamanda medeniyetin inşasını gerçekleştirecek genç beyinlerin, sağlıklı nesillerin yetiştiği merkezler olarak gördüklerini belirten Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde eğitime, öğretime, üniversitelere çok büyük yatırımlar yaptıklarını, eğitim-öğretim hayatında yaşanan eşitsizliklere ve hukuksuzluklara son vererek üniversitelere adaleti ve eşit eğitim hakkını getirdiklerini söyledi.

Kurum, Türkiye'nin, kendi evlatlarının yanında dünyanın dört bir yanından 230 bin uluslararası öğrenciye de ev sahipliği yaptığına dikkati çekerek, üniversitelerin, uluslararası eğitim alanında da büyük başarılara imza attığını ifade etti.

Yeşil kalkınma hamlesi

Dünyanın yeni bir dönem olan Yeşil Kalkınma Devrimi yaşadığını belirten Kurum, bu sürecin lider ülkelerinden birinin de Türkiye olması gerektiği anlayışıyla yenilenebilir enerji, yerli elektrikli araç, sıfır atık ve temiz üretimdeki potansiyeli, yeşil kalkınma hamlesiyle en yüksek dereceye çıkaracaklarını dile getirdi.