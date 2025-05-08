Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul Deprem Dönüşümü Değerlendirme Toplantısı’nda önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Kurum, "İstanbul'da Acil dönüşmesi gereken 600 bin riskli konut var" ifadelerini kullandı.

"Böylesi önemli bir konuda politika yapılamaz"

Bakan Kurum'un açıklamasından satır başları şöyle:

* 2025 yılı itibarıyla İstanbul’umuzda 8 milyon 70 bin ev ve iş yerimiz bulunuyor. Bunun 3 milyon 393 bini 2 bin yılı ve öncesinde. 2 bin yılında İstanbul’un tamamı riskli iken yapmış olduğumuz düzenlemeler, mevzuat değişiklikleri ve inşa çalışmalarıyla bugün İstanbul’umuzun yüzde 60’ı güvenli hale gelmiş durumdadır.

* İstanbul'da halen acil dönüşmesi gereken 600 bin konut var. Hep söylüyoruz; deprem, siyaset üstü bir konudur. Böylesi önemli bir konuda, politika yapılamaz.

* Bu mesele, propaganda malzemesi olarak kullanılamaz. Bu konu, ideolojik kavga yürütülecek, polemiklere konu edilecek, oy devşirilecek bir mesele değildir ve olamaz. Hangi siyasi partiden olursa olsun, tüm belediye başkanlarımızı bu sürece sahip çıkmaya çağırıyoruz.

"61 bin bağımsız bölüm az hasarlı"

* (İstanbul'daki deprem) 452 bin ev ve iş yerimizin tespitleri hızlı bir şekilde yapıldı. 61 bin bağımsız bölümün az hasarlı olduğunu tespit ettik.

* Ben milletimizin önünde söz veriyorum. İstanbul’un dönüşümü noktasında benimle görüşmek isterseniz 7 gün 24 saat telefonum da, Bakanlığımın kapıları da ardına kadar açıktır.

* Tüm afet bölgelerinde nasıl tek vücut olduysak burada da tek vücut olalım. İstanbul’umuzu dönüştürelim, milletimiz bizden bunu bekliyor.