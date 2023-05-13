Bakan Kurum: İstanbul'da tek bir riskli yapı bırakmayacağız
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında başlatılan "Yarısı Bizden, Yarısı Sizden" kampanyasına 678 bin başvuru yapıldığını bildirdi.
İstanbul'dan AK Parti milletvekili adayı olan Kurum, partisince Ümraniye'de düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2012'de "Bedeli ne olursa olsun" diyerek kentsel dönüşüm konusunda bir irade ortaya koyduğunu söyledi.
Kurum, "Yarısı Bizden Yarısı Sizden" kampanyasıyla İstanbul'da 1,5 milyon konutluk yüzyılın dönüşümünü başlattıklarını dile getirerek, "Ümraniye'den bu meydandan başvuru sayısını bir söyleyelim de Kılıçdaroğlu bir duysun. Bugün itibarıyla yüzyılın dönüşümünde tam 678 bin başvuru oldu. Ümraniyeli kardeşlerimize söz veriyoruz. Ümraniye'de hiçbir vatandaşımız güvensiz evde oturmayacak." ifadelerini kullandı.