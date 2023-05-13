Bakan Kurum: İstanbul'da tek bir riskli yapı bırakmayacağız

İstanbul'dan AK Parti milletvekili adayı olan Kurum, partisince Ümraniye'de düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2012'de "Bedeli ne olursa olsun" diyerek kentsel dönüşüm konusunda bir irade ortaya koyduğunu söyledi.

Kurum, "Yarısı Bizden Yarısı Sizden" kampanyasıyla İstanbul'da 1,5 milyon konutluk yüzyılın dönüşümünü başlattıklarını dile getirerek, "Ümraniye'den bu meydandan başvuru sayısını bir söyleyelim de Kılıçdaroğlu bir duysun. Bugün itibarıyla yüzyılın dönüşümünde tam 678 bin başvuru oldu. Ümraniyeli kardeşlerimize söz veriyoruz. Ümraniye'de hiçbir vatandaşımız güvensiz evde oturmayacak." ifadelerini kullandı.