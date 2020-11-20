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Bakan Kurum: Kanal İstanbul'dan vazgeçme söz konusu değil

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Kanal İstanbul Projesi'nden herhangi bir vazgeçilmenin söz konusu olmadığını belirterek "Şu anda yapılması gereken planlama süreci, yine ÇED süreci ilerletiliyor. Herhangi bir aksama, problem yok." dedi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 2021 yılı bütçesinin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu toplantısına verilen arada gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Kanal İstanbul Projesi'nde son durumun ne olduğu, bu projeden vazgeçilip vazgeçilmediğinin sorulması üzerine Kurum, "Projeden herhangi bir vazgeçilme söz konusu değil. Şu anda yapılması gereken planlama süreci, yine ÇED süreci ilerletiliyor. Bu çerçevede süreç yürüyor. Herhangi bir aksama, problem yok." dedi.

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