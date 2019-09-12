Bakan Kurum, 'Kentsel Dönüşüm Eylem Planı'nı açıkladı

12 Eylül 2019

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Kentsel Dönüşüm Eylem Planı"nı açıkladı.

Kurum, "2012 yılından bugüne kadar 53 ilde ilan edilen 281 çalışma alanımızda kentsel dönüşümü başlattık ve bu alanda 1 milyon 166 bağımsız birimin dönüşümünü başlattık, bir kısmı yapıldı hak sahiplerine teslim edildi, bir kısmı inşa aşamasında." dedi.

Kurum, kentsel dönüşüm ile ilgili "Bu çerçevede kira, taşınma yardımı, kamulaştırma yardımları olmak üzere belediyelerimize ve vatandaşlarımıza 11 milyar lira kaynak sağlandı." ifadelerini kullandı.

Kurum, "8 maddelik Kentsel Dönüşüm Eylem Planı hazırladık. Bu kapsamda kentlerin dönüşüm anayasasını oluşturacağız. Acil öncelikli 1.5 milyon konutun dönüşümü 5 yıl içinde sağlanacak. 30-50 bin konutu her yıl bakanlık olarak dönüştüreceğiz." dedi.

Kurum, 25 bini İstanbul'da olmak üzere tüm Türkiye'de 65 bin konutluk kentsel dönüşüm sürecinin başlatıldığını açıkladı.

Taşkın riski taşıyan binaların tespit edildiğini söyleyen Kurum, taşkın, sel ve heyelan riski taşıyan yapıların taşınacağını belirtti.

Kurum, kıyılarda yapılaşmaya izin verilmeyeceğini söyledi.

Kaynak: AA