Bakan Kurum: Kira artışı düzenlemesi 10-15 günde Meclis'e gelecek

NTV'de canlı yayınında soruları yanıtlayan Bakan Kurum, gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Bakan Kurum, Atatürk Havalimanı'nın kapanmayacağını ve bir pistin hizmete devam edeceğini açıkladı.

Bakan Kurum özetle şunları kaydetti:

"Bugün tüm Türkiye'ye tüm dünyaya Atatürk Havalimanı'nda yapmak istediğimiz projenin küçük bir örneğini gösterdik. Bu örnek de yapılırken hiçbir altyapıya zarar vermeden, insanlarımızın yürüme mesafesinde İstanbul'un akciğeri olabilecek, trafik yükünü azaltacak projemizin bir örneğini gösterdik. Cumartesi günü Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımıyla bir tören düzenleyeceğiz. Türkiye'nin en büyük millet bahçesi olacak."

Atatürk Havalimanı kapatılmayacak

Bakan Kurum Atatürk Havalimanı'nın yıkılacağına ilişkin tartışmalar ile ilgili olarak ise havalimanın kapanmayacağını bildirdi. Kurum, "Atatürk Havalimanı kapanmıyor, bir pist hizmete devam edecek. Buradaki tüm yapıları değerlendireceğiz." diye konuştu.

İstanbul'da depreme hazır olunması gerektiğini belirten Kurum, "Bu alan çok büyük bir toplanma alanı vazifesi görecek. Burası bir yaşam alanı olacak. Millet bahçemizin ismini Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan cumartesi günü paylaşacak." ifadelerini kullandı.

Kira oranlarındaki artışlarla ilgili yeni bir çalışma başlattıklarını belirten Kurum, konunun 10-15 gün içinde Meclis'e getirileceğini belirtti. Kurum, "Bakanlarımızla birlikte bir çalışma grubu oluşturduk. Kira artışlarıyla ilgili 10-15 gün içinde bir düzenleme Meclis'e gelebilir. Pandemi sürecinin başından itibaren tüm dünyada yaşanan tedarik zincirindeki sorunları, enerji krizindeki sorunlarda vatandaşımızın yanında olduk. Vatandaşlarımız müsterih olsunlar, bu alanda da korumaya desteklemeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.