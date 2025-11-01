Gebze'de neler oluyor? Bakan Kurum olay yerinde duyurdu: 16 bina tahliye edildi

Kocaeli'nin Mevlana Mahallesi Issıkgöl Caddesi'nde 29 Ekim'de saat 07.00 sıralarında çöken 7 katlı Arslan Apartmanı'nın yakınındaki Gaziler Mahallesi İbrahim Ağa Caddesi'ndeki 5 katlı binada, akşam saatlerinde kolonların çatladığı ihbarı yapıldı. İncelemelerin ardından 3 binada 21 daire tahliye edildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da bölgeye gelerek, bilgi aldı. Bakan Kurum, bölgedeki incelemelerinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

'Tek tek tespitlerini gerçekleştiriyoruz'

Bakan Kurum, yıkımın sebeplerini detaylı şekilde araştırdıklarına dikkati çekti. Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Etraftaki tüm binaları bilim insanlarımızın çalışmalarıyla, AFAD'ımızın, Bakanlığımızın, Yapı İşleri Genel Müdürlüğümüzün çalışmalarıyla birlikte tek tek tespitlerini gerçekleştiriyoruz. Burada ayrıntılı bir zemin araştırması yapıyoruz çünkü binanın yapım yılına baktığımızda, 2012 yılında yapılmış. Ruhsatı, iskanı olan, kısmen yapı denetim hizmeti de almış binamız. Dolayısıyla burada zeminden kaynaklı bir problem olup, olmadığına ilişkin Boğaziçi Üniversitesi'nden, Fırat Üniversitesi'nden, Kocaeli Üniversitesi'nden, Gebze Teknik Üniversitesi'nden hocalarımızla birlikte bir detaylı çalışma yapıyoruz."

'Bölgede 16 bina tahliye edildi'

Bugün itibariyle bölgedeki 16 binanın tahliye edildiğini açıklayan Bakan Murat Kurum, "16 binamızda yaşayan vatandaşlarımızı misafirhanelerimizde, otellerimizde şu an için misafir ediyoruz. Yine buradaki vatandaşlarımızın mağduriyetlerini gidermek adına da gerek esnafımıza, gerek burada yaşayan, evine giremeyen vatandaşlarımıza belediyemiz, Valiliğimiz eliyle gerekli her türlü desteği maddi anlamda da vereceğiz" dedi.

'Gelen talepleri detaylı şekilde irdeliyoruz'

Bakan Kurum, "Talepleri, sorunları detaylı şekilde irdeliyoruz. Gebze'de de yapılması gereken tüm iş ve işlemler yapılacaktır. Vatandaşımız müsterih olsun. Gerek zemin incelemesi sonrası alınacak tedbirler alınacak, gerekse burada yenilenmesi gereken binalarla ilgili atılacak adımları hem Kocaeli Büyükşehir Belediyesi hem de Gebze Belediyesi ile birlikte atacağız" şeklinde konuştu.