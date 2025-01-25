Bakan Kurum: "Önce Kartalkaya sonra Konya... Bu hafta milletçe zor günler yaşadık!"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz ve Belediye Başkanı İbrahim Çenet eşliğinde Akyar Mahallesi'ndeki deprem konutlarına yerleşen bazı afetzede aileleri ziyaret etti.

Bu hafta milletçe zor günler yaşandığını ifade eden Kurum, Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otel yangınında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diledi. Dün Konya'da çöken 4 katlı bina hakkında da konuşan Kurum, "3 kardeşimizi kurtardık, 2 kardeşimizin de maalesef cansız bedenine ulaşıldı. Ben kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılarımız da inşallah yakın zamanda şifalarına kavuşacaktır" dedi.

Milli güvenlik meselesi

Konya'daki binanın yıkılmadan önce bir kısmının boşaltılmasının çok büyük bir facianın yaşanmasını önlediğini vurgulayan Kurum, şöyle devam etti: "Bu acı olay bizlere kentsel dönüşümün ne kadar önemli olduğunu göstermiş, ne kadar hayati bir mesele olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur. Kentsel dönüşüm bir milli güvenlik meselesidir ve bununla ilgili mücadeleyi de topyekun yapmamız gerekiyor. Evleri riskli yapı olan tüm vatandaşlarımıza çağrıda bulunmak istiyorum. Gelin hep birlikte evlerimizi, iş yerlerimizi dönüştürelim. Kentsel dönüşüm projelerine verilmesi gereken önemi hep birlikte ortaya koyalım."

Deprem bölgesindeki toplam altyapı çalışması: 11 bin kilometre

Deprem bölgesindeki altyapı çalışmaları hakkında da bilgi veren Bakan Kurum, "Deprem bölgesinde toplum uzunluğu 11 bin kilometreyi bulan altyapı faaliyetleri yürütülüyor. Kanalizasyon, yağmur suyu, içme suyu, doğal gaz hatları, elektrik altyapısı gibi. Büyüklüğün anlaşılması için bir karşılaştırma yapmak gerekirse, Türkiye'nin çevre uzunluğu yaklaşık 11 bin kilometre. Deprem bölgesinde Türkiye'nin çevre uzunluğu kadar bir altyapı faaliyetine imza atıyoruz." diye konuştu.

Osmaniye'de toplamda 7 bin 337 konut ve iş yerinin depremzedelere teslim edildiğini belirten Kurum, kalan 4 bin 800 konut ve iş yerinin de hızla bir şekilde tamamlanacağını söyledi. Bakan Kurum, Esenevler İstasyon Caddesi'ndeki rezerv yapı alanının sınırlarını Osmaniyelilerin talebinin ardından yeniden değerlendirdiklerini, bu projenin de 30 Ocak'ta inşasına başlamış olacaklarını dile getirdi.