Bakan Kurum paylaştı: İşte 30 soruda Yüzyılın Konut Projesi'ne ilişkin tüm merak edilenler

Türkiye birkaç gündür, 81 ilde inşa edilecek 500 bin sosyal konutluk, 'Yüzyılın Konut Projesi'ni konuşuyor. Projenin ayrıntıları henüz belli olurken, vatandaşların kafasındaki soru işaretlerine cevap Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan geldi.

Kurum, sosyal medya hesabından, projenin içeriği ve şartları, başvuru ve teslimat süreci, kampanyadan kimlerin faydalanabileceği, kontenjan durumu, ödeme koşulları ve yöntemlerinin de bulunduğu en çok merak edilen 30 soru ve cevap yayımladı.

İşte 'Yüzyılın Konut Projesi'ne ilişkin en çok merak edilenler ve cevapları...

Yüzyılın Konut Projesi nedir? Başvuru ve teslimat süreci nasıl olacak?

-Proje için başvurular 10 Kasım 2025-19 Aralık 2025 arasında toplanacak. İnşa ve ihale süreci 2025 Kasım itibarıyla başlayacak. Hak Sahibi Belirleme Kuraları, 29 Aralık 2025-27 Şubat 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Teslimatların ise 2027 Mart itibarıyla başlaması planlanıyor.

Kampanyaya kimler başvuru yapabilecek?

-18 yaşını tamamlamış, geriye dönük 10 yıldır Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olanların kampanyadan faydalanabilecek.

Kimlere ne kadar kontenjan sağlanacak?

-Şehit aileleri, terör, harp ve vazife malulleri ve gaziler (Kıbrıs, Kore) ile engelli vatandaşlara yüzde 5, emekliler ve 18-30 yaş arasındaki gençler için yüzde 20 ve 3 ve daha fazla çocuklu aileler için ise yüzde 10 kontenjan ayrıldı.

Projenin gelir şartı İstanbul ve diğer iller için farklı mı?

-İstanbul için hane halkı aylık net gelirinin en fazla 145 bin lira, diğer iller için hane halkı aylık net geliri en fazla 127 bin lira olmalı.

Konutların hangi ödeme koşullarıyla satılacak?

-Tüm konutlar, yüzde 10 peşinat, 240 ay vade ile satışa sunulacak. Konut fiyatları İstanbul ve Anadolu illeri için farklı olacak. Anadolu'da 1+1 konutların taksit tutarı 6 bin 750 lira, 65 metrekarelik 2+1 konutların taksiti 8 bin 250 lira, 80 metrekarelik 2+1 konutların taksit tutarı 9 bin 938 lira olacak. İstanbul'da 55 metrekarelik 1+1 konutların taksit tutarı 7 bin 313 lira, 65 metrekarelik 2+1 konutların taksit tutarı 9 bin 188 lira, 80 metrekarelik 2+1 konutların taksit tutarı 11 bin 63 lira olacak.

Kurada çıkmayanların başvuru ücretleri ne olacak?

-Kurada çıkmayanların başvuru ücretleri geri iade edilecek.

Başvurular nereden yapılacak?

-Başvurular Ziraat Bankası, Halkbank, Emlak Katılım şubeleri aracılığıyla veya e-Devlet üzerinden yapılabilecek.

Kiralık sosyal konutlar

-Kiralık sosyal konutlar 15 bin adetle sınırlı olarak yalnızca İstanbul'da olacak.

Bir hane halkı adına birden fazla başvuru yapılabilir mi?

-Bir hane halkı adına, yani kişinin kendisi ve eşi adına yalnızca bir adet başvuru yapılabilecek, birden fazla başvuru durumunda başvurular geçersiz sayılacaktır.



Projede konutlar hangi büyüklükte olacak?

-Proje kapsamında 200 bin adet 80 metrekarelik 2+1, 150 bin adet 65 metrekarelik 2+1 ve 150 bin adet 55 metrekarelik 1+1 konutlar satışa sunulacak.



Başvuru sırasında konut tipini seçebilir miyim?

-Konut tipi kura ile belirlenecek.

Taksit ödemeleri ne zaman başlar?

-Sözleşme tarihinden sonraki ay.

Konut, borcu bitmeden satılabilir mi?

-Borç tamamen bitene kadar devredilemez.

Hisseli tapu sahipleri başvurabilir mi?

-Tam bağımsız hissesi olmadığı sürece ev sahibi sayılmaz ve başvuru yapabilir.

Başvuru sahibinin vefatı durumunda hak sahipliği ne olur?

-Hak sahibi başvuru sürecinden sonra vefat ederse, yasal mirasçılar sözleşme hükümlerini devralarak süreci sürdürebilir.

Geliri olmayanlar başvurabilir mi?

-Evet. Asgari gelir şartı yoktur.

Oturduğum ilçede proje yoksa başvuru yapamaz mıyım?

-İkamet edilen ilçede proje bulunmaması halinde il merkezindeki projeye başvuru yapılabilecek. Büyükşehirlerde, merkez ilçelerde ikamet edenler ilçe ayrımı olmadan il merkezindeki projeler için başvuru yapabilecek.

Depremzedeyim, 1 yıldan fazladır başka bir kentte yaşıyorum. Memleketimdeki projeye başvuru yapabilir miyim?

-Deprem bölgesinde yer alan 11 il projelerine başvuru yapacaklar için nüfusa kayıtlı oldukları ilin deprem bölgesinde olması yeterli olacak. Dilerlerse geriye dönük 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ettikleri ilde de başvuru yapabilirler.

Kategorimde kazanamazsam şansım biter mi?

-"Diğer Alıcılar" kategorisine aktarılırsınız.

Farklı aile bireyleri (dede, 18 yaş üstü çocuk vb.) başvurabilir mi?

-Kendi adlarına başvuru yapabilirler.

Yapı kullanım belgesi olanlar başvurabilir mi?

-Konutu olanlar başvuru yapamazlar.

Aynı kişi birden fazla kategoriye başvurabilir mi?

-Hayır.

Yurt dışında yaşayan T.C. vatandaşları başvurabilir mi?

-Sadece Türkiye'de ikamet şartını sağlayanlar başvurabilir.

Engelli ve Emekli kategorisinde başvurular e-devlet'ten yapılabilir mi?

-Evet. Ancak sözleşme aşamasında belgeler ibraz edilmelidir.

Engelli çocukları olan ebeveynler engelli kategorisinden başvurabilir mi?

-18 yaş altı engelli çocuğu olan anne veya baba kendi adına engelli kategorisinden başvuru yapamayacaktır. Kendi durumlarına uygun kategoriden başvuru yapmaları gerekir.

Şehit ailesi kategorisinde yaş sınırı var mı?

-Hayır, sadece bu kategoride yaş sınırı yoktur.