Bakan Kurum ve inşaatçılar kritik toplantıda ne konuştu?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın gerçekleştirdiği toplantıda agrega tedariki, kapasiteler ve fiyat istikrarının konuşulduğu belirtildi.

Bloomberg HT’ye konuk olan Agrega Üreticileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Şevket Koruç ve Türkiye Hazır Beton Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Işık, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un inşaat sektörü temsilcileriyle gerçekleştirdiği toplantıda konuşulanları değerlendirdi.

Agrega Üreticileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Şevket Koruç, toplantıda bakanlıkla konuşulan konulardan birinin agrega tedariki olduğunu söyledi.

“Bakanlık, ilk etapta 250 bin konutla alakalı çok kısa süre içerisinde ihalelerin yapılacağını ve çalışmaların başlanacağını ifade etti” diyen Koruç, birkaç gün içerisinde hazırlayacakları raporu bakanlığa ileteceklerini belirtti. Koruç ayrıca bölgedeki üreticiler ile birlikte koordineli bir biçimde agreganın tedarikinde sorun yaşanmaması adına gerekli çalışmaları başlatacaklarını kaydetti.

"Toplantıda kapasiteler ve fiyat istikrarı konuşuldu"

Türkiye Hazır Beton Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Işık, toplantıda kapasiteler ve fiyat istikrarının konuşulduğunu belirterek, bölgenin yeniden inşası sürecinde çimento ve agrega konusunda sorun olacağını düşündüğünü söyledi.

Yeniden inşa sürecini sektör temsilcileriyle belli bir koordinasyonda yürüteceklerini belirten Işık, sektör temsilcilerinin ihaleleri sağlık yapabilmesi ve fiyat istikrarını sağlayabilmesi için fiyatların istikrarlı gitmesini istediklerini vurguladı.