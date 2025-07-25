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Bakan Kurum: Yangınlarda 87 bağımsız birim ağır hasarlı veya yıkık

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Karabük, Bilecik, Sakarya ve Antalya'daki orman yangınlarında 87 bağımsız birimin ağır hasarlı veya yıkık olduğunu bildirdi.

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Bakan Kurum: Yangınlarda 87 bağımsız birim ağır hasarlı veya yıkık
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Kurum, sosyal medya hesabından, orman yangınlarından etkilenen bölgelerdeki hasar tespit çalışmalarına ilişkin açıklamada bulundu.

Yangınlar nedeniyle tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Kurum, "Ekiplerimiz yangınların kontrol altına alındığı alanlarda hasar tespit çalışmalarına başladı. Şu ana kadar Karabük'te 56, Bilecik'te 16, Sakarya'da 12, Antalya'da 3 olmak üzere toplam 87 bağımsız birimin ağır hasarlı ve yıkık olduğunu tespit ettik. Gelişmeleri takip ediyoruz. Çalışmalarımız tamamlandığında hızla yaraları saracağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı - AA