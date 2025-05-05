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Bakan Kurum: 'Yerel yönetimlerimizle iş birliği içinde çalışmayı sürdüreceğiz'

Bakan Murat Kurum, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ı makamında ağırladı. Görüşme sonrası açıklama yapan Baka Kurum, yerel yönetimlerle iş birliği içinde çalışmayı sürdüreceklerini ifade etti.

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Bakan Kurum: 'Yerel yönetimlerimizle iş birliği içinde çalışmayı sürdüreceğiz'
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekili ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ı bir araya geldi.

"İş birliği içinde çalışmayı sürdüreceğiz"

Görüşmenin ardından sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yapan Bakan Kurum, yerel yönetimlerle iş birliği içinde çalışmayı sürdüreceklerini kaydetti:

"Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekili ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ı Bakanlığımızda ağırladık.

Yerel yönetimlerimizle iş birliği içinde çalışmayı sürdüreceğiz."

Kaynak: HABER MERKEZİ