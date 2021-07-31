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Bakan Kurum’dan 5 ildeki hasar tespit çalışmalarına ilişkin açıklama

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, orman yangınlarının çıktığı Antalya'nın Manavgat, Muğla'nın Marmaris, Mersin'in Aydıncık ve Silifke, Adana'nın Kozan ve Aladağ ile Osmaniye'nin Kadirli ilçelerindeki hasar tespit çalışmalarına ilişkin bilgileri paylaştı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Kurum, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, yangınla mücadelenin 4'üncü gününde 257 kişiden oluşan ekibin, mobil laboratuvarlar ve teçhizatla hasar tespit çalışmalarını seferberlik ruhu içinde devletin tüm imkanlarıyla sürdürdüğünü belirtti.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, illerde yürütülen hasar tespit çalışmalara ilişkin şu bilgileri verdi: "Antalya Manavgat, 1046 binada 333 konut, 11 ticarethane, 63 ahır ve 153 diğer hane, toplam 560 bağımsız birimin ağır hasarlı, acil yıkılacak ve yıkık olduğunu tespit ettik. Üstyapı hasar tespit çalışmalarımızı 17 mahallede tamamladık, 16 mahallede devam ediyoruz. Muğla Marmaris, Siteler, Armutalan, Bayır, İçmeler ve Turunç mahallelerinde hasar tespit çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 47 binanın bağımsız birimin ağır hasarlı, acil yıkılacak ve yıkık olduğunu belirledik. Mersin Aydıncık, Merkez, Atatürk ve Yenikaş mahalleleriyle Silifke Yeşilovacık Mahallesi'nde hasar tespit çalışmalarımız devam ediyor. Aydıncık’ta 35, Silifke’de 15 binanın acil yıkılacak, ağır hasarlı ve yıkık olduğunu tespit ettik. Adana Kozan ve Aladağ'da 6 köyde 1605 haneyi boşalttık. Akdam, Akarca, Salmanlı, Kızlarsekisi mevkilerinde hasar tespit çalışmalarımıza başladık. Kozan'da acil yıkılacak, ağır hasarlı ve yıkık 33 bina belirledik. Osmaniye Kadirli'de ağır hasarlı 7 bina tespit ettik."

İnşaatlar bir yıl içinde tamamlanacak

Yangından etkilenen yerlerde TOKİ Başkanlığı eliyle inşaatlara hızlıca başlayacaklarını vurgulayan Kurum, "Köy evlerimizi ahırı, müştemilatı ve deposuyla yapacak, 1 yıl içinde tamamlayarak vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Hemşehrilerimizin her zaman yanındayız." ifadelerini kullandı.

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