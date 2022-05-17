Bakan Kurum'dan Atatürk Havalimanı açıklaması

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Atatürk Havalimanındaki projemize (Millet Bahçesi) devam edeceğiz. Günde bir milyon vatandaşımızın ziyaret edeceği bir yer olacak. Hiçbir konut imarına açılmayacak." açıklaması yaptı.

Kurum, "İstanbul bir deprem merkezi. Olası bir toplanma durumunda burası (Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi) önemli bir rol oynayacak." dediç

Kurum, "Atatürk Havalimanı yıkılıyor diye bir algı peşindeler. Aksine Atatürk Havalimanı ihya ediliyor. 2023 yılında milletimize armağan edeceğiz (Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi)." diye konuştu.

Kurum, "Burası hiçbir şekilde imara açılmayacak. Ticari ünite yapılmayacak. Bu alanın yurt dışındakilere satılması gibi bir durum söz konusu değil." ifadesini kullandı.