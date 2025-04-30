Bakan Kurum'dan Kanal İstanbul açıklaması: 'Gündemimizde yok'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, son günlerde çokça tartışılan "Kanal İstanbul" konusuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Kurum, "Kanal İstanbul ile ilgili bir konu gündemimiz de yok. Kanal İstanbul üzerinden polemik yaratma çabası milletimiz nezdinde karşılıksız kalacaktır." ifadelerini kullandı.

CHP lideri Özgür Özel, Kanal İstanbul projesinin, konut inşaatları ve Arapça yapılan reklamlarla yeniden canlandırıldığını iddia etmiş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının da Kanal İstanbul projesiyle ilgili olduğunu söylemişti.

"Konutların Kanal İstanbul ile bir ilgisi yok"

Murat Kurum'un AK Parti grup toplantısı öncesi konuyla ilgili yaptığı açıklamaların satır başları şöyle:

* Kanal İstanbul ile ilgili bir konu gündemimizde yok. Olmadığını daha önce de söylemiştim Kanal İstanbul üzerinden polemik yaratma çabası milletimiz nezdinde de karşılıksız kalacaktır.

* Konutların Kanal İstanbul ile bir ilgisi yok. Daha önce söz verdiğimiz, ev sahibi olmayan vatandaşlarımızın ev sahibi olması için yaptığımız bir çalışma.

* Onların söylediği gibi Araplara veya herhangi bir ülke vatandaşına ev satılmış değil. Ev alanların hepsi Türkiye vatandaşı ev sahibi olmayan kardeşlerimiz.

* Bu projenin Kanal İstanbul ile alakası yoktur. Muhalefetin gündemi bizi ilgilendirmiyor. Biz milletimize verdiğimiz sözleri tutmaya devam edeceğiz.