Bakan Kurum'dan kritik Santorini açıklaması! Volkanik patlama Türkiye'yi etkiler mi?

Ege Denizi günlerdir beşik gibi peş peşe depremlerle sallanırken, Santorini Adası'nda sismik hareketliliğe neden olan yanardağın patlayacağı endişesi giderek artıyor.

Uzman isimler büyük bir depreme de gebe olabilecek bu volkanik aktivitenin Türkiye'yi etkileyip etlilemeyeceği konusunda farklı görüşler belirtirken Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, konuya ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.

'Ekipler yakından takip ediyor'

Bakan Kurum açıklamasında, ekiplerin depremin şiddeti ve rüzgarın yönü gibi etmenler üzerinde çalışmalar yaptığını belirterek, “Santorini Adası’ndaki depremler volkanik yapının olduğu alana yakın, orada 2010-2011’deki hareketlilik yeniden başladı. Olası bir volkanik patlama ülkemizi etkileyip etkilemeyeceği rüzgarın yönü ve şiddeti konusunda Meteoroloji Genel Müdürlüğümüz çalışıyor. AFAD ve İzmir Valiliği de Ege’deki depremleri yakından takip ediyor" ifadelerini kullandı.