Bakan Kurum’dan Özel’in Ayazağa iddialarına yanıt

Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Özel'in Ayazağa'daki acılar üzerinden siyaset yaptığı değerlendirmesinde bulundu.

Özel'e yönelik, "Hem İBB'nin projeye ortak olduğundan haberin yok, hem de belediyelerinizin sorumluluklarından" ifadesini kullanan Kurum, şunları kaydetti.

"Ayazağa'da 'dereye imar izni verildi' dediğiniz proje, Sarıyer Belediyesinin teklifiyle 2022'de İBB'nin onayıyla hayata geçmiştir. Bu projede İBB'nin 1,1 milyar lira satış bedeli ve 4 bin 4 metrekare inşaat alanı payı vardır. Yani İBB projeye doğrudan ortaktır. Bakanlığımızın sürece dahil olmasının tek nedeni de Sarıyer Belediyesinin inşaat ruhsat sürecini uzatması nedeniyle mağdur olan 950 hak sahibinin sorununun çözülmesi içindir. Ayrıca bölgedeki derenin ıslahı, dere üzerindeki yapıların yıkılması tamamen belediyelerin sorumluluğundadır. Tavsiyem, bir şeyi açıklamadan önce ilgililerine sorun, sonra böyle komik duruma düşüyorsunuz. Ha sordunuz da yine de algı için bu iftiraları atıyorsanız açık açık söyleyelim, boşuna uğraşmayın. Belediyelerinizdeki iş bilmezliklerini, yolsuzluklarını bu yalanlarınızla örtemeyeceksiniz."