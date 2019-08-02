Bakan Kurum'dan Salda Gölü açıklaması

02 Ağustos 2019

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Salda Gölü ile alakalı, özel çevre koruma bölgesi ilan ettik 295 kilometrekare alanı. Gölün kıyı kenar çizgisi içerisinde, 500-600 metrelik bantta hiçbir şekilde yapılaşma yapmayacağız, yapılmasına müsaade etmeyeceğiz." dedi.

Kurum, "Hem Ayder Yaylası'nı hem Uzungöl'ü koruyacak, oradaki kaçak yapılaşmanın önüne geçecek, kaçak yapılaşmaların yıkılması ve oradaki doğanın korunması amacıyla da projeler geliştiriyoruz. Bu yıl sonuna kadar Ayder'imizde bu uygulamaya fiilen başlamış olacağız. İnşallah 2020'de de Uzungöl'ümüzde başlayacağız. Ülkemizde korunması gereken ne kadar alan varsa o alanları ilk önce koruma altına alacağız ve akabinde de ihya edilmesi gereken alanları da ihya ederek vatandaşlarımıza sunmak amacıyla bu projeleri geliştiriyor olacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA