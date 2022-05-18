Bakan Kurum’dan Salda Gölü’ne ilişkin açıklama

Çeşitli projeler, kuyu sondajları ve sulama göletleri nedeniyle Salda Gölü’nün suyunun çekilerek bataklığa dönüştüğü iddialarına Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yanıt verdi.

Bakan Kurum, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın, bilim insanlarının önerileri doğrultusunda proje oluşturarak Salda Gölü ile ilgili çalışma yapıp, göl çevresindeki kaçak yapılar yıktığını, araçların kıyıya yaklaşmasını yasaklayarak ziyaretçi kısıtlaması getirip su kalitesini iyileştirdiğini belirterek, "Bakanlığın çalışmalarını tamamlamasından kısa süre sonra Amerikan Uzay Ajansı Salda Gölü hakkında bir paylaşımda bulunmuştu. Resmi Instagram hesabında NASA, su altından kayaların göründüğü kesiminden Salda Gölü’nün fotoğrafını vermiş ve altına, ‘Mars'ın milyarlarca yıl önce nasıl göründüğünü hiç merak ettiniz mi? Biz ettik’ notunu düşmüştü." diye konuştu.

Sulama göleti ve kuyu sondajlarına izin yok

Kurum şöyle konuştu: "Dünya genelinde kuraklıklara, kimi bölgelerde sel felaketlerine neden olan küresel iklim krizinin Salda Gölü’nün bir bölümünde suların çekilmesini yol açmasının “bataklığa dönüştü” olarak verildiği haberlerde, buna gerekçe olarak “çeşitli projeler yapılmak istendiği, kuyu sondajları ve sulama göletleri nedeniyle kuraklık oluştuğu” iddialarını gösterdi.

Gerçek ise Salda Gölü çevresinde böyle bir çalışma bulunmaması. Salda Gölü’nün su potansiyelini ve kalitesini artırmaya yönelik birçok proje geliştiren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Salda Gölü ve çevresinde sulama göleti ve kuyu sondajlarına izin vermiyor. Dahası Bakanlık, daha önce başlatılan projeleri de sonlandırmış durumda."

Atıksu Arıtma Tesisi uygulama aşamasına geldi

Salda Gölü ve havzasını korumak için Atıksu Arıtma Tesisi projelendirme çalışmalarını tamamlayan ve uygulama aşamasına getiren Bakanlıklarının, arıtılmış atık suların yüzde 100 oranında geri kazanılmasına ilişkin bilimsel çalışmalarını da tamamladığını belirten Kurum, "Salda Gölü’nün UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’ne dâhil edilmesi çalışmaları ise devam ediyor. Ayrıca NASA’nın Mars’tan getireceği kayaçlar üzerinde yapılacak çalışmalara ışık tutması hedeflenen Salda Gölü’nün Mikrobiyal Ekolojisinin İleri Moleküler Yöntemlerle Metabarkodlama Projesini üniversitelerle iş birliği yaparak yürütüyoruz.” bilgisini verdi.