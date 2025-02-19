Bakan Kurum'dan yeni konut kampanyasına ilişkin açıklama

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Toplu Konut İdaresince (TOKİ) orta gelirli vatandaşlara yönelik başlatılacağı duyurulan yeni sosyal konut kampanyasına ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Kurum, deprem bölgesinde yapılan yeniden inşa ve ihya çalışmalarına dikkat çekerken yıl sonuna kadar vatandaşların tamamını yuvalarına kavuşturacaklarını belirtti. Deprem bölgesindeki faaliyetlerin devam ettiğini aktaran Kurum, başta İstanbul olmak üzere büyükşehirlerdeki konut/kira sorununa da neşter atacaklarını açıkladı.

"Yeni yuva imkanları sağlayacağız"

Emlak Konut Genel Müdürlüğü'nün yeni konut kampanyasının detaylarını açıkladığını hatırlatan Bakan Kurum, "Orta gelirli vatandaşlarımızı ev sahibi yapacağız. Yıl sonunda duyuracağımız ve hazırlıklarını sürdürdüğümüz sosyal konut kampanyamız ile de dar gelirli vatandaşlarımıza yeni yuva imkanları sağlayacağız" ifadelerini kullandı.

Milli Emlak Genel Müdürlüğü'nün ise arsa maliyetlerini düşürecek bir çalışma yürüttüğünü açıklayan Kurum, "Bu çalışma konut fiyatlarını da etki edecek önemli bir çalışma olacak. İstanbul’da, Ankara’da ve diğer tüm şehirlerde vatandaşlarımız güvenli, sağlam ve uygun fiyatlı konutlara kavuşuncaya kadar durmayacağız" dedi.

Kurum'un yaptığı paylaşımda yer alan ifadeler şu şekilde:

"Tarihte eşine az rastlanır bir yeniden inşa ve ihya çalışmasını deprem bölgesinde yaptık, yapıyoruz. Yıl sonuna kadar vatandaşlarımızın tamamını Allah’ın izniyle yuvalarına kavuşturacağız. Deprem bölgesindeki faaliyetlerimizi sürdürürken, başta İstanbul olmak üzere büyükşehirlerimizdeki konut/kira sorununa da neşter atıyoruz. Emlak Konut Genel Müdürlüğümüz yeni konut kampanyasının detaylarını açıkladı. Emlak Katılım Bankamız’ın da katkılarıyla orta gelirli vatandaşlarımızı ev sahibi yapacağız. Yıl sonunda duyuracağımız ve hazırlıklarını sürdürdüğümüz sosyal konut kampanyamız ile de dar gelirli vatandaşlarımıza yeni yuva imkanları sağlayacağız. Milli Emlak Genel Müdürlüğümüz ise arsa maliyetlerini düşürecek bir çalışma yürütüyor. Bu çalışma konut fiyatlarını da etki edecek önemli bir çalışma olacak. İstanbul’da, Ankara’da ve diğer tüm şehirlerde vatandaşlarımız güvenli, sağlam ve uygun fiyatlı konutlara kavuşuncaya kadar durmayacağız."