Bakan Mehmet Şimşek'ten Özgür Özel'in MASAK iddialarına yanıt

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, CHP lideri Özgür Özel'in kendisine yönelttiği MASAK eleştirilerine ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden yanıt verdi.

Bakan Şimşek, savcılık tarafından talep edilen MASAK raporlarının doğrudan savcılık makamına raporlandığını, raporlara savcılık dışında kimsenin bilgisi ve müdahalesinin olamayacağını kaydetti.

CHP Genel Başkanı Özel, bugün düzenlenen Maltepe Mitingi'nde İBB’ye yönelik soruşturmalara ilişkin hazırlanan MASAK raporuna değinmiş ve söz konusu raporu Mehmet Şimşek'in hazırlattığını öne sürmüştü.

"Kimsenin bilgisi ve müdahalesi söz konusu olamaz"

Bakan Şimşek, Özgür Özel'in MASAK iddialarına ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Ana muhalefet partisi liderinin ithamlarına karşın Devlet kurumlarının işleyişi hakkında açıklama yapılması gereği hasıl olmuştur.

Savcılık tarafından talep edilen MASAK raporları doğrudan savcılık makamına raporlanmakta olup savcılık dışında kimsenin bilgisi ve müdahalesi söz konusu olamaz."

Ana muhalefet partisi liderinin ithamlarına karşın Devlet kurumlarının işleyişi hakkında açıklama yapılması gereği hasıl olmuştur.



Savcılık tarafından talep edilen MASAK raporları doğrudan savcılık makamına raporlanmakta olup savcılık dışında kimsenin bilgisi ve müdahalesi söz… — Mehmet Simsek (@memetsimsek) March 29, 2025

Özgür Özel ne dedi?

Özgür Özel bugün düzenlenen Maltepe Mitingi'nde, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik soruşturmalarda yer alan MASAK raporunun Mehmet Şimşek tarafından hazırlatıldığını iddia etti.

Özel "Geçmişin mağdurları şimdi zalim olmuş. Geçmişin mağduru zalim olduysa o gün de bugün de demokrasiyi savunanlar dünyanın bütün demokratlarıyla dayanışacaklar" ifadelerini kullandı.