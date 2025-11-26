Bakan Memişoğlu, 11. Türk Tıp Dünyası Kurultayı'nda mevkidaşları ile görüştü

Bakan Memişoğlu, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Azerbaycan Sağlık Bakanı Musayev ile görüşme fırsatı bulduklarını belirterek, "Sağlık alanındaki mevcut işbirliklerimizi ve önümüzdeki döneme dair hedeflerimizi değerlendirdik. İki Devlet Tek Millet." ifadelerine yer verdi.

Kurultay kapsamında Moğolistan Sağlık Bakanı Jigjidsuren ile de bir araya geldiklerini aktaran Memişoğlu, "Türkiye ile Moğolistan arasındaki sağlık işbirliklerini ele aldığımız verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Görüşmemizin ülkelerimiz arasındaki sağlık işbirliklerine önemli katkılar sunmasını temenni ediyorum." paylaşımında bulundu.

Memişoğlu, Gürcistan Sağlık Bakanı Sarjveladze ile de görüşmesine ilişkin yaptığı paylaşımda, "Türkiye ile Gürcistan arasındaki sağlık işbirliklerini güçlendirmeye yönelik adımları ele alarak gelecek döneme dair görüş alışverişinde bulunduk. Görüşmemizin hayırlara vesile olmasını diliyorum." açıklamasında bulundu.