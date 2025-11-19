Bakan Memişoğlu açıkladı... Böcek ailesinin tedavisinde ihmal var mı?

İstanbul Fatih'te Almanya'dan tatile gelen 4 kişilik aile dışarda yedikleri yemek sonrası kaldıkları otel odasında fenalaşmış anne ve baba ile iki çocuğu hayatını kaybetmişti.

Yaşananlar sonrası ailenin konakladığı odanın hemen altındaki odanın ilaçlandığı ortaya çıkmış, ailenin ilaçtaki alüminyum fosfitten zehirlendiği şüphesi doğmuştu.

Çiğdem Böcek ile çocukları Kadir Muhammet (6) ve Masal (3), fenalaştıkları ilk gün mide bulantısı ve kusma şikayetiyle hastaneye gitmiş, kendilerine uygulanan tedavinin ardından taburcu edilmişlerdi. Otele geri dönene aile kızlarının durumunun ağırlaşması üzerine yeniden acile koşmuş ancak çocuklar aynı gün içinde anne ertesi gün, baba böcek ise birkaç gün sonra tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.

"Böcek ailesinin tedavisinde sorun saptanmadı"

Olayın yankıları sürerken, ihmaller zincirinde gözler ailenin tedavisine çevrildi. Ancak Bakan Memişoğlu, Böcek ailesinin tedavisinde sorun saptanmadığını belirterek soruşturmanın devam ettiğini açıkladı.