Bakan Memişoğlu: Savunma sanayi gibi sağlık sanayisi oluşturacağız

TUSAŞ’ta mühendislerin geliştirdiği yerli helikopter GÖKBEY’i inceleyen Bakan Memişoğlu, "Helikopterimizi inşallah 2026’da bize teslim edecekler. Baktık ki artık ambulans haline gelmiş. Onunla pek çok insanımızın hayatını kurtaracağız. Sadece Türkiye’de değil, çevre ülkelerimize de hizmet edecek bir imkana kavuşmuş durumdayız" dedi.

Türkiye’nin savunma sanayiinde dünyanın sayılı ülkelerinden biri haline geldiğini belirten Bakan Memişoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sağlıkta da bunu yapmaya çalışacağız. İnşallah savunma sanayi gibi bir sağlık sanayisi oluşturacağız. Alt yapımız, hazırlıklarımız var. İrademiz var. Cumhurbaşkanımız var. İnşallah bunu başaracağız." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Memişoğlu, yüzde 90’ın üzerinde yerlilik oranı bulunan kalp akciğer makinesini de savunma sanayi şirketleriyle birlikte çalıştıklarını belirtti.

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ise TUSAŞ mühendislerinin GÖKBEY’i tamamlamak için gece gündüz çalıştığını, helikopterin son üretim hattından çıkmak üzere olduğunu, testlerin ve sertifikasyon süreçlerinin tamamlanmasının ardından GÖKBEY’in Sağlık Bakanlığı’nın kullanımına sunulacağını söyledi.