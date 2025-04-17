Bakan Memişoğlu, Sırrı Süreyya Önder'i ziyaret etti

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, kalp rahatsızlığı sebebiyle hastaneye kaldırılırken, geçirdiği ameliyat sonrası yoğun bakım servisindeki tedavisine devam ediliyor. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu da Önder'i ziyaret ederek sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

Ardından basın mensuplarına konuşan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "İlk 112'ye çağrıdan itibaren ben ve Cumhurbaşkanımızın bizzat takip ettiği Türkiyemizin değeri bir insan. Allah şifa versin, yardımcısı olsun. Şimdiye kadar gerçekten çok büyük bir direnç gösterdi. Bu direnç bize ümit veriyor. Ekip bütün gücüyle bütün bilgisiyle onun yardımında. Yoğun bakımda uzun süre makinede bağlı mücadele ediyor. Bütün Türkiye'den onun yeniden aramıza katılması için dua bekliyoruz. Bu çok büyük bir ameliyat. Özellikle dua ediyoruz. Onun iyileşip aramıza katılmasını bekliyoruz. Durumda çok büyük bir değişiklik yok. Değişiklik olunca hekim arkadaşlarımız bilgi verir. Ziyaret ettik. Uzaktan baktık. Dua ettik" dedi.