Bakan Murat Kurum: '16 milyon İstanbullunun hayatı için polemik yapılmaz'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'da afet koordinasyon toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

16 milyon İstanbullunun hayatı için polemik yapılamayacağının altını çizen Bakan Kurum, İstanbul için depremin milli güvenlik meselesi olduğunu kaydetti.

'Nüfusumuzun yüzde 70’i deprem bölgesinde yaşıyor'

Kurum'un açıklamalarından öne çıkan satır başları şöyle:

* İstanbul’da 39 ilçede kaymakamlıklarda Afet Koordinasyon merkezi var.

* İstanbul başta olmak üzere Bursa, Balıkesir, Tekirdağ ve Yalova'daki vatandaşlarımızdan toplamda 1399 yapı ihbarı aldık. Şu ana kadar 7 binamız az hasarlı.

* Nüfusumuzun yüzde 70’i deprem bölgesinde yaşıyor.

'İstanbul için deprem milli güvenlik meselesidir'

* 36 yurtta hasar yok, hastanelerin incelenmesi bugün tamamlanacak.

* Deprem değil bina öldürür, İstanbul’da 1,5 milyon riskli bina var.

* Riskli yapıların yüzde 30’u acil dönüşmeli, kaybedecek vakit yok.

* İstanbul için deprem milli güvenlik meselesidir.

* 16 milyon İstanbullunun hayatı için siyaset, polemik yapılmaz.

* İstanbul’un kurtarma seferberliğini herkes üstüne düşen vazife çerçevesinde başlatsın, bunu birlikte yapalım, İstanbul’u hep birlikte kurtaralım.