Bakan Murat Kurum açıkladı: İstanbul depreminde en çok ihbar yapan ilçeler belli oldu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 23 Nisan'da İstanbul'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından hasar tespit çalışmalarına ilişkin son verileri paylaştı.

Sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklama yapan Bakan Kurum, depremin ardından 8 bin 367 binanın incelendiğini, 7 bin 113 binanın hasarsız, 437 binanın ise az hasarlı olduğunu açıkladı.

En çok ihbar gelen ilçeler

Bakan Murat Kurum, en çok ihbar gelen ilçeleri de duyurdu. Buna göre, en çok ihbar gelen ilk 5 ilçe Bahçelievler (1171), Esenler (995), Küçükçekmece (937), Bağcılar (581) ve Avcılar (495) oldu.

"Gerekli adımları atacağız"

Bakan Kurum, hasar tespit çalışmalarının tamamlanmasıyla gerekli adımların atılacağını kaydetti:

"İstanbul depremlerinin ardından 39 ilçede başlattığımız hasar tespit çalışmalarımıza göre şu ana kadar 8 bin 367 binayı inceledik. 7 bin 113 binanın hasarsız, 437 binanın az hasarlı olduğunu tespit ettik. Hasar tespit çalışmalarının tamamlanmasıyla gerekli adımları atacağız."