Bakan Murat Kurum: Depozito Yönetim Sistemi 520 milyo Euro kazanç getirecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Türkiye Çevre Ajansı (TÜÇA) Depozito Yönetim Sistemi'ni hayata geçirdiklerini açıkladı.

Sıfır Atık Hareketi'nin yeni adımı Depozito Saha Yönetim Sistemi (DSYS), ilk olarak Sakarya'da başlatılacak. Daha sonra ise Türkiye geneline yayılması planlanıyor.

Bu yeni sistemle depozito iade noktalarından ambalajların toplanması ve taşınması, ambalajların doğrulanması ve geri kazanılması gibi saha operasyonları tek çatı altında yönetilecek.

Sistem için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un katılımıyla, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) ile “Depozito Saha Yönetim Sistemi'nin Kurulması ve İşletilmesine ilişkin iş birliği protokolü” imzaladı.

"520 milyon Euro'luk kazanç getirecek"

Törende konuşan Bakan Kurum, Depozito Yönetim Sistemi'nin her yıl Türkiye'ye 520 milyon Euro kazanç getireceğinden şöyle bahsetti:

“Ülkemizde her yıl yaklaşık 30-35 milyon ton civarında katı atık ortaya çıkmaktadır. Bu atıkların hacim olarak yüzde 20-25'ini içecek ambalajları oluşturuyor. Bu ciddi rakamı en doğru şekilde yönetmek için Türkiye Çevre Ajansımızı kurduk. Ülkemize her yıl 520 milyon Euro'luk kazanç getirecek ve Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi'nin öncülüğündeki Sıfır Atık Projesi'nin en kıymetli adımı olacak Depozito Yönetim Sistemi için gerekli altyapı çalışmalarına başladık."

"25 milyar şişeden daha fazlasını kapsayacak"

Bakan Kurum, ambalajların depozito iade makinelerinde hammadde olacağından şöyle bahsetti:

“Artık ambalajlar sokaklarda, plajlarda, parklarda çevre kirliliğine neden olmayacak, orman yangınlarının da olmasına müsaade etmeyeceğiz. Ambalajlar artık atık değil, depozito iade makinelerindeki hammadde olacak. Her yıl yaklaşık 25 milyar şişeden daha fazlasını kapsayacak. Depozito Yönetim Sistemi, 85 milyon vatandaşımıza hizmet verecek. İnşallah bu sistemi 2025 yılı içerisinde Sakarya'dan başlamak üzere kademeli olarak ülke genelinde yaygınlaştıracağız. Yıl sonunda da her il ve her ilçede asgari makine ve altyapı kurulumuyla ulusal depozito sistemine geçmiş olacağız."

"Enerji tüketimini yüzde 30'a kadar azalabilir"

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ise konuşmasında, cam atıkların geri dönüşümünün enerji tüketimini yüzde 30'a kadar azaltabileceğinden şöyel bahsetti:

“Bugün, dünya genelinde ‘atık' kavramı hızla bir stratejik kaynağa dönüşmektedir. Örneğin, sadece plastik geri dönüşümüyle yılda 1 milyon tonun üzerinde karbon salımı azaltılabilir. Cam atıkların geri dönüşümü, enerji tüketimini yüzde 30'a kadar azaltırken, aynı zamanda yeni kaynak ihtiyacını da minimize ediyor. Bu rakamlar, çevremizin korunmasına sağladığı katkının yanı sıra ekonomimiz için de bir fırsat olduğunu göstermektedir” ifadelerini kullandı.

"Ekonomide önemli değişimler göreceğiz"

Hisarcıklıoğlu, depozito sisteminin kurulmasıyla ekonomide önemli değişimler görüleceğinden şöyle bahsetti:

“TOBB olarak, depozito yönetim sistemiyle ilgili çalışmaları yaklaşık 4 yıldır yakından takip ediyoruz. Plastik, cam ve ambalaj sektörlerinden perakende ve geri dönüşüm sektörüne kadar bu sistemin en önemli paydaşları, Birliğimiz çatısı altında temsil ediliyor.

Bu süreçte, Çevre Ajansımız ve ilgili tüm sektörlerimizle çok sayıda toplantı gerçekleştirdik. Tüm paydaşlarımızın ortak talebi, saha yönetiminin etkin ve şeffaf bir şekilde kamu-özel sektör iş birliğiyle yürütülmesiydi. Bugün burada imzalayacağımız protokol, bu taleplerin karşılık bulduğunu ve hep birlikte güçlü bir adım attığımızı gösteriyor. Depozito sisteminin kurulmasıyla birlikte ekonomimizde de önemli değişimler göreceğiz.”