Bakan Muş: Mersin Limanı'nda 1 ton kokain yakalandı
Ticaret Bakanı Muş, Mersin Limanı'nda bir ton kokain yakalandığını açıkladı. Muş, bunun Türkiye'de bugüne kadar yapılmış en büyük çaplı kokain yakalaması olduğunu bildirdi.
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Mersin Limanı'nda Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından bir ton kokain yakalandığını duyurdu.
Ticaret Bakanlığımız Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından Mersin Limanı'nda 1 ton kokain yakalaması yapılmıştır.— Dr. Mehmet Muş (@mehmedmus) June 16, 2021
Bu yakalama, Türkiye’de bugüne kadar yapılmış en büyük çaplı kokain yakalamasıdır.
Bu başarılı operasyondan ötürü Gümrük Muhafaza ekiplerimizi tebrik ediyorum. pic.twitter.com/Bx15DtOrjh
Bakan Muş Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Ticaret Bakanlığımız Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından Mersin Limanı'nda 1 ton kokain yakalaması yapılmıştır. Bu yakalama, Türkiye’de bugüne kadar yapılmış en büyük çaplı kokain yakalamasıdır. Bu başarılı operasyondan ötürü Gümrük Muhafaza ekiplerimizi tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.