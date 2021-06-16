Bakan Muş: Mersin Limanı'nda 1 ton kokain yakalandı

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Mersin Limanı'nda Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından bir ton kokain yakalandığını duyurdu.

Ticaret Bakanlığımız Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından Mersin Limanı'nda 1 ton kokain yakalaması yapılmıştır.



Bu yakalama, Türkiye’de bugüne kadar yapılmış en büyük çaplı kokain yakalamasıdır.



Bu başarılı operasyondan ötürü Gümrük Muhafaza ekiplerimizi tebrik ediyorum. pic.twitter.com/Bx15DtOrjh — Dr. Mehmet Muş (@mehmedmus) June 16, 2021

Bakan Muş Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Ticaret Bakanlığımız Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından Mersin Limanı'nda 1 ton kokain yakalaması yapılmıştır. Bu yakalama, Türkiye’de bugüne kadar yapılmış en büyük çaplı kokain yakalamasıdır. Bu başarılı operasyondan ötürü Gümrük Muhafaza ekiplerimizi tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.