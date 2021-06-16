  1. Dünya Gazetesi
  2. Gündem
  3. Bakan Muş: Mersin Limanı'nda 1 ton kokain yakalandı
Takip Et

Bakan Muş: Mersin Limanı'nda 1 ton kokain yakalandı

Ticaret Bakanı Muş, Mersin Limanı'nda bir ton kokain yakalandığını açıkladı. Muş, bunun Türkiye'de bugüne kadar yapılmış en büyük çaplı kokain yakalaması olduğunu bildirdi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Mersin Limanı'nda Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından bir ton kokain yakalandığını duyurdu.

Bakan Muş Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Ticaret Bakanlığımız Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından Mersin Limanı'nda 1 ton kokain yakalaması yapılmıştır. Bu yakalama, Türkiye’de bugüne kadar yapılmış en büyük çaplı kokain yakalamasıdır. Bu başarılı operasyondan ötürü Gümrük Muhafaza ekiplerimizi tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

 

 

 