Bakan Nebati, EBRD'nin Guvernörler Kurulu Yıllık Toplantıları'na katılacak
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Fas'ın Marakeş şehrinde düzenlenecek Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Guvernörler Kurulu Yıllık Toplantıları'na katılacak.
AA
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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 10-11 Mayıs'ta düzenlenecek toplantılarda, EBRD'nin mevcut gündemine ilişkin değerlendirmeleri aktarılacak.
Bakan Nebati ve beraberindeki heyetin katılacağı toplantıda, geleceğe yönelik planlar görüşülecek, Türk ekonomisine ilişkin son gelişmelerle yürütülmekte olan ekonomik politikalar paylaşılacak.
Bakan Nebati, Marakeş ziyaretinde mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler yapacak.
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