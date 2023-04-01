Bakan Nebati YASED temsilcileriyle görüştü

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) temsilcileriyle görüşmesine ilişkin, "Kalkınma hedeflerimiz doğrultusunda uluslararası yatırımların önemine binaen, üretim ve ihracat kapasitemizi artırmaya ve teknolojik dönüşümü gerçekleştirmeye yönelik her adımı desteklemeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Bakan Nebati, Twitter hesabından, YASED Yönetim Kurulu Başkanı Engin Aksoy ve beraberindeki Yönetim Kurulu üyeleriyle görüşmesine ilişkin paylaşım yaptı.

YASED temsilcileriyle verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini belirten Nebati, şunları kaydetti:

"Kalkınma hedeflerimiz doğrultusunda uluslararası yatırımların önemine binaen, üretim ve ihracat kapasitemizi artırmaya ve teknolojik dönüşümü gerçekleştirmeye yönelik her adımı desteklemeye devam edeceğiz."