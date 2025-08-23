Bakan Özdemir: Gazze için harekete geçme vakti çoktan geldi

Bakan Göktaş, sosyal medya platformu X’te yaptığı paylaşımda, mektubun yalnızca insani bir çağrı değil, aynı zamanda Gazze’de yaşanan trajedi karşısında küresel iradenin sessizliğine duyulan derin hayal kırıklığını da yansıttığını ifade etti.

Göktaş, paylaşımında şu değerlendirmelere yer verdi:

“Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi’nin ABD Başkanı’nın eşi Melania Trump’a gönderdiği mektup insanlığın ortak vicdanına yapılmış bir çağrıdır. Bu mektup aynı zamanda, soykırımcı İsrail tarafından ‘kahkahaları susturulan çocuklar’ için küresel bir iradenin harekete geçmemesi karşısında duyulan derin hayal kırıklığının bir ifadesidir.”

Gazze’de on binlerce çocuğun hayatını kaybettiğini, binlercesinin kimliği tespit edilemeden “meçhul bebek” olarak kefenlendiğini hatırlatan Göktaş, insanlığın artık harekete geçmesi gerektiğini vurguladı.

“Gazze için sadece hayatları değil, insanlığın onurunu da kurtarmak adına harekete geçme #VaktiÇoktanGeldi” diyen Göktaş, dünyanın her köşesindeki çocukların eşit derecede değer görmesi ve onurlu bir geleceğe sahip olması için seslerini yükseltmeye devam edeceklerini kaydetti.