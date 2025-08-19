Bakan Özdemir'den Terörsüz Türkiye mesajı: Biz de üzerimize düşen her şeyi kararlılıkla yapacağız

Toplantıya katılan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir, Komisyonun terörsüz Türkiye hedefine ulaşmak için önemli bir adım olduğunu belirterek, burada alınacak kararların aileler, şehit yakınları ve gaziler için büyük bir öneme sahip olduğunu vurguladı. Özdemir, “Terör belasını bu topraklardan ilelebet kazımak adına biz de üzerimize düşen her şeyi kararlılıkla yapacağız” şeklinde konuştu.

Şehit aileleri ve Gazilere devamlı destek

Bakan Özdemir, şehit yakınları ve gazilerden sorumlu bakanlık olarak, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da şehitlerin emanetlerine sahip çıkacaklarını ve kahraman gazilerinin yanında olmaya devam edeceklerini söyledi. Özdemir, Komisyonun çalışmalarının terörle mücadelede ve toplumsal dayanışmada önemli bir rol oynayacağını belirtti.