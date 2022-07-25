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Bakan Özer: 20 bin öğretmen ataması yapacağız

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 20 bin öğretmen ataması yapacaklarını açıkladı. Özer, ataması yapılacak öğretmenlerin eylül ayında göreve başlayacaklarını açıkladı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Bakan Özer, Haber Global Televizyonuna yaptığı açıklamada, 20 bin öğretmen atamasının yapılacağını ve atanan öğretmenlerin eylülde göreve başlayacağını açıkladı. 

"Eğitimde reform değil iyileştirme yapacağız" diyen Özer, özel okul ücretleri ve kayıt parası talebi için velilere 'şikayet edin' çağrısı yaptı. 


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