Bakan Özer: En düşük öğretmen maaşı 5097 lira

Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2022 yılı bütçesine ilişkin görüşmeler, Bakan Mahmut Özer’in sunumu ile başladı. YÖK Başkanı Erol Özvar da Yükseköğretim Kurulu’nun bütçe teklifine ilişkin sunum yaptı.

Özer, sunumunda Bakanlığın hedefleri konusunda şunları söyledi:

"Bir nesil yetiştirmenin, bir medeniyet inşa etmek olduğu gerçeğinden hareketle, coğrafyamızın tarihi, stratejik, ekonomik ve tüm doğal imkanlarının yanında, zengin medeniyet mirasımızı özümsemiş, dünya değerleriyle etkileşen genç nesilleri, özgüven, özgün düşünce, bilim, girişimcilik ve demokrasiyle donanmış erdemli vatandaşlar ülkemizin en büyük güç kaynakları olacaktır. Millî Eğitim Bakanlığı olarak düşünme, anlama, araştırma ve sorun çözme yetisi gelişmiş, millî kültür ve demokrasinin bilincinde, iletişime ve paylaşıma açık; sanat duyarlılığı, öz güveni, öz saygısı, hak, adalet ve sorumluluk bilinci yüksek, öğrenmeyi yaşam tarzı haline getiren sağlıklı ve mutlu bireylerin yetişmesine ortam ve imkân sağlamak önceliğimizdir.”

2022 yılı bütçesinde öğrencilere doğrudan nakdi ve ayni destekleri sağlamayı sürdüreceklerini belirten Özer, şöyle konuştu:

"1 milyon 248 bin öğrencimizin faydalandığı taşımalı eğitim ve yemek yardım programı için 6,3 milyar TL, 422 bin engelli evladımızın faydalanacağı eğitim programları için yaklaşık 5,5 milyar TL, öğrencilerimize destekleme ve yetiştirme kursu çerçevesinde yaklaşık 1 milyar TL, ilköğretim ve ortaöğretimde toplam 271 bin öğrencimizin faydalandığı burs, giyim ve kırtasiye yardımı ve harçlık ödemeleri için yaklaşık 2 milyar TL, pansiyonlarda barınan 273 bin öğrencimize barınma desteği olarak 1,4 milyar TL, ücretsiz kitap dağıtımı için 1,2 milyar TL, özel okul desteği kapsamında 1 milyar 12 milyon TL, 1416 Sayılı Kanun Kapsamında yurt dışında öğrenim gören 4 bin 400 öğrencimiz için 914 milyon TL kaynak ayrılmıştır."

Özer, örgün ve yaygın eğitim ve öğretimin yürütülmesi için 2022 yılında Milli Eğitim Bakanlığı'na ayrılan bütçenin 274 milyar 384 milyon 474 bin TL olarak belirlendiğini; Bakanlığa ayrılan bütçenin 2022 yılı merkezi yönetim bütçesinin yüzde 15.7'sini oluşturduğunu söyledi.

"Okullar ilk açılan ve en son kapanan yerler olmalı"

Yüz yüze eğitime devam etme kararlı olduklarını ifade eden Bakan Özer, "Gerçekten tüm öğretmenlerimiz ve çocuklarımız okullarını çok özlemişlerdi. Okullara devam oranının COVID-19 salgını öncesindeki oranı aşması bu özlemin somut bir yansımasıdır. Bu vesileyle bir kez daha vurgulamak isterim ki, pandemi koşullarında okullar ilk açılan ve en son kapanan yerler olmalıdır" dedi.

"Ek ders ücretinin saati net 21.20 TL"

Özer, eğitimde yaklaşık 1.2 milyon öğretmenin olduğunun bilgisini verirken, şöyle konuştu:

"Öğretmenlerimizin mali ve sosyal haklarında önemli iyileştirmeler yapılmış ve 1 Temmuz 2021 tarihi itibarıyla Bakanlığımız bünyesinde göreve yeni başlayan 9'uncu derece 1'inci kademedeki bir öğretmenimizin maaşı 5.097,40 TL, ek ders ücretinin saati net 21,20 TL’ye ulaştırılmıştır. Tüm öğretmenlere, her eğitim ve öğretim yılı başında eğitim ve öğretime hazırlık ödeneği verilmektedir. 2021-2022 eğitim ve öğretim yılına ait eğitime hazırlık ödeneği 1.250 TL’dir.”

"Öğretim elemanları aşılanma oranı yüzde 90"

YÖK Başkanı Erol Özvar ise “Yükseköğretim kurumları bir ülkenin ekonomik ve toplumsal gelişmesinde vazgeçilmez bir role sahiptir. Türkiye’de bugün 200’ü aşkın üniversite, ülkenin ekonomik ve sosyal kalkınmasında fevkalade önemli roller icra etmektedir.” dedi.

Yükseköğretim Kurumu Başkanı Erol Özvar; konuşmasında üniversitelerde koronavirüs salgınına karşı önlemlere dikkat çekerken, "Güzel bir haber vereyim. Aşılanma önemli bir husus. Son verileri sizlerle paylaşmak istedim. Şu anda korunması sağlanan öğrenci yüzde 79’u geçmiş bulunmaktadır. Aşı vurulmuş öğrenci oranı yüzde 72’yi geçmiştir. Öğretim elemanları aşılanma oranı yüzde 90’ı bulmuştur. Bu vesileyle gerek öğrencilerimiz gerek öğretim elemanları gerek idari personelimize teşekkür ederim." diye konuştu.

Özvar, üniversitelerde okuyan öğrencilerin cinsiyet dağılımı için de şu bilgileri verdi:

“Yükseköğretim kurumlarındaki öğrencilerin yüzde 50,4’ü erkek, yüzde 49,6’sı ise kadındır. Bu açıdan, yükseköğretime kızlarımızın, kız öğrencilerimizin son yıllarda çok daha yüksek oranda erişebilir olmasının ülkenin iktisadi, sosyal gelişmesiyle alakalı fevkalade önemli bir parametre olduğunun, önemli bir değişim olduğunun altını çizmek isterim.”