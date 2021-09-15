Bakan Özer: Hiçbir okulumuzun tüm sınıfları yüz yüze eğitime ara vermemiştir

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Diyarbakır'a gelen Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Diyarbakır Valiliğini ziyaret etti.

Şeref Defteri'ni imzalayan Özer, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bugün itibarıyla Sağlık Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyeleriyle belirlemiş olduğumuz herhangi bir vaka veya yakın temas nedeniyle yüz yüze eğitime ara veren hiçbir okulumuz bulunmamaktadır. Bunu özellikle tekrar etmek isterim. 71 bin 320 okulumuzdan hiçbir okulumuzun tüm sınıfları yüz yüze eğitime ara vermemiştir." ifadelerini kullandı.

Yüz yüze eğitime ara veren sınıflar olduğunu bunun da Sağlık Bakanlığı ile belirledikleri kriterler çerçevesinde ilerlediğini belirten Özer, Diyarbakır'da yaklaşık 19 bin sınıfın, dersliğin bulunduğunu, sadece 21 sınıfta bir vaka veya yakın temas nedeniyle yüz yüze eğitime ara verildiğini aktardı.

"14 gün yüz yüze eğitime ara veren tüm sınıflarımızda ilk kez canlı sınıf uygulaması gerçekleşmekte"

Özer, "Yani 19 bin sayısı ile 21'i karşılaştırdığınız zaman oldukça kontrol edilebilir düzeyde süreç devam etmektedir. Bu sene okullarımızı yüz yüze eğitime devam ettirme iradesinden dolayı COVID-19 vakası nedeniyle 14 gün yüz yüze eğitime ara veren tüm sınıflarımızda ilk kez canlı sınıf uygulaması gerçekleşmektedir. Ve bu sınıflarımızda ihtiyaç duyan öğrencilerimize de valiliklerimiz kanalıyla ücretsiz bir şekilde tabletler ulaştırılmaktadır. Sonuç olarak kurallara riayet ettiğimiz zaman inşallah tüm vatandaşlarımızla çıkmış olduğumuz bu yolda başarılı bir şekilde süreci nihayetlendireceğimize inanıyorum." diye konuştu.

Sadece okullarda değil okul dışı ortamlarda da Sağlık Bakanlığının belirlediği kriterlere uyulmasının çok büyük, hatta kritik öneme sahip olduğuna işaret eden Özer, bir kez daha vatandaşlara okul dışı ortamlarda sağlık kurallarına uymaları çağrısında bulunduğunu bildirdi.

Özer, Diyarbakır'daki ziyaretinde, COVID-19 salgını önlemleri sürecinde eğitimin nasıl yürüdüğünü, alınması gereken önlemleri değerlendireceklerini dile getirdi.

Diyarbakır'ın Milli Eğitim Bakanlığı olarak en fazla yatırım yaptıkları illerden biri olduğunu vurgulayan Özer, değerlendirme toplantısında Vali, milletvekilleri, İl ve İlçe Milli Eğitim müdürleri ile Diyarbakır'da eğitimin kalitesinin ve yatırımların çeşitliliğinin nasıl artırılabileceğini ve ilave yatırımları görüşeceklerini kaydetti.

Özer, değerlendirme toplantısından sonra alınan kararların paylaşılacağını belirterek, Diyarbakır'ın çok şanslı bir kent olduğunu eğitim gönüllüsü bir valisi olduğunu aktardı.