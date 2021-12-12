Bakan Özer: Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi bu ay içinde Meclis'e gelecek

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, TBMM Genel Kurulu'nda görüşülen bakanlığının 2022 yılı bütçe görüşmelerinde konuştu.

Öğretmen Bilişim Ağı'nın (ÖBA) kurulduğu açıklayan veren Özer, şunları söyledi:

"Öğretmenlerimize uzaktan eğitimde, seçeneklerini zenginleştirmek için Öğretmen Bilişim Ağı’nı (ÖBA) kurduk. Bu platformu ilk kez 21 Ocak-7 Şubat 2022 tarihleri arasındaki 2 haftalık tatilde uygulayacağız. Bu tarihler arasında öğretmenlerimizin mesleki gelişim eğitimlerini uzaktan eğitim olarak düzenleyeceğimizin müjdesini de buradan duyurmak isterim."