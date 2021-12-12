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Bakan Özer: Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi bu ay içinde Meclis'e gelecek

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi, inşallah bu ay içinde TBMM'ye gelecek" dedi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, TBMM Genel Kurulu'nda görüşülen bakanlığının 2022 yılı bütçe görüşmelerinde konuştu.

Öğretmen Bilişim Ağı'nın (ÖBA) kurulduğu açıklayan veren Özer, şunları söyledi:

"Öğretmenlerimize uzaktan eğitimde, seçeneklerini zenginleştirmek için Öğretmen Bilişim Ağı’nı (ÖBA) kurduk. Bu platformu ilk kez 21 Ocak-7 Şubat 2022 tarihleri arasındaki 2 haftalık tatilde uygulayacağız. Bu tarihler arasında öğretmenlerimizin mesleki gelişim eğitimlerini uzaktan eğitim olarak düzenleyeceğimizin müjdesini de buradan duyurmak isterim."

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