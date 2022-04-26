Bakan Özer: Okullarda maske kullanımını kaldırmış bulunuyoruz

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Bilim Kurulu'nun aldığı maske zorunluluğunun kaldırıldığı hatırlattı ve yüz yüze eğitimin önemine dikkat çekti. Bakan Özer, "6 Eylül 2021 tarihi itibariyle bildiğiniz gibi 2021-2022 eğitim öğretim yılına kararlı bir şekilde tüm kademelerde yüz yüze eğitime kesintisiz bir şekilde devam ettik. Ve bu sürece bu gün itibariyle yeni bir evreye dönüşen bu süreci eğitimin tüm ortamlarında kesintisiz bir şekilde yüz yüze bir şekilde devam ettirmenin memnuniyeti içerisindeyiz.



Biliyorsunuz bugün Cumhurbaşkanımız sağlık bilim kurulunun toplantısından sonra artık kapalı mekanlarda maske kullanım zorunluluğunu kaldırdığını açıkladı. Biz de Milli Eğitim Bakanlığı olarak yarından itibaren okul öncesinden ilkokula, ilkokuldan orta okula, ortaokuldan liseye kadar 18 milyon öğrencimizin eğitim aldığı tüm okullarda artık kapalı mekanlarda maske kullanımını hem öğrencilerimizden hem de öğretmenlerimizden kaldırmış bulunuyoruz."