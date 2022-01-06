Bakan Özer: Okulları kapatmak ya da tatili öne çekmek planımız yok

Mahmut Özer bir televizyon kanalında yaptığı açıklamada, "Yüz yüze eğitme ara verip uzaktan eğitim en üst teknoloji ile devam etsek bile diğer bahsetmiş olduğum kayıpları telafi etmemiz mümkün değil." dedi.

Bakan Özer, sık sık gezdiği okullarda her sınıfta öğrencilere ‘okulları kapatalım mı?’ diye sorduğunu ve ‘hayır’ yanıtı aldığını söyledi.

Okullara kapatmak ve ara tatili öne çekmek gibi bir planlarının olmadığını belirten Bakan Özer, "Omicrona karşı duyarsız olduğumuz anlamına gelmiyor bu. İki hafta sonra tatil devreye girecek. Ara tatili bir hafta öne almak gibi bir plan yok. Tüm sınıfları kapanmış bir okul yok. Bunlar değişebilir ama istişare edip planlamalar yapabiliriz ama şu an için yüz yüze eğitime devam ediyoruz." diye konuştu.