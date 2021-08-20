Bakan Özer: Okullarımızı 6 Eylül'de yüz yüze tam zamanlı açacağız

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kabine Toplantısı'ndan sonra yüz yüze eğitime başlama kararının alınmasından sonra, 6 Eylül'de 'Yüz yüze tam zamanlı eğitimin başlayacağını' duyurdu.

Bakan Özer, tüm kademelerde 6 Eylül'de okulların başlayacağını açıkladı. Okullarda eğitim ders saati azıltılmadan başlayacak, yüz yüze eğitim tam zamanlı olarak aksi gerekmediği sürece devam edecek.

Bakan Özer, yüz yüze eğitimin başlamasıyla ilgili şunları söyledi:

"6 Eylül'de tüm kademelerde haftada 5 gün, yüz yüze eğitime başlıyoruz. Hedefimiz, sağlık koşulları aksini gerektirmediği sürece tam zamanlı yüz yüze eğitimi sürdürmek.

Okullarda eğitim, ders saatleri azaltılmadan ve mevcut öğretim programlarının bütünü dikkate alınarak gerçekleştirilecek.

1 Eylül-3 Eylül tarihleri arasında okul öncesi ve birinci sınıf öğrencilerimize yönelik uyum eğitimleri yapılacak.

Öğretmenlerimizin en az bir doz aşılanma oranı dün itibarıyla yüzde 80,34, iki doz aşılanma oranı ise yüzde 69,73'tür."