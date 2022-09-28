Bakan Özer: Yabancı dil öğrenmeyle ilgili sorun kökünden çözülmüş olacak

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) başlatılan "yabancı dil seferberliği" kapsamında ilkokul öğrencilerine yönelik dijital öğretim materyalleri ile desteklenmiş kitap setleri hazırlandı.

Şubat ayında dijital ortamda yayınlanan "Adventures of Zury" isimli etkinlik kitap setinin basılı hali, eylül ayından itibaren 2. sınıf öğrencilerine dağıtılmaya başlandı.

Üçüncü sınıflar için hazırlanan kitap seti ise ekim ayı içerisinde dijital ortamda yayınlanacak ve daha sonra basılı olarak öğrencilere dağıtılacak.

Konuyla ilgili soruları yanıtlayan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Türkçe, matematik ve yabancı dil alanlarında seferberlik başlattıklarını anımsattı.

Milli Eğitim Bakanlığı olarak dilde dört becerinin ölçümü ile ilgili bir sistematik geliştirdiklerine işaret eden Özer, şöyle konuştu:

"Bu sistematiği COVID-19 salgınından sonra ilk defa kapsamlı bir şekilde uygulama imkanımız oldu. Biz sadece öğrencilerimizde okuduğunu anlama değil aynı zamanda aktif olarak çok zengin bir kelime dağarcığı ile konuşabilme ve o dağarcığı sürekli olarak geliştirebilme, aynı zamanda dinleme ve anlama konuşma gibi dört becerinin tamamını güçlendiren bir mekanizmayla öğrencilerimizi sürekli desteklemek istiyoruz. Çünkü biliyoruz ki yabancı dil öğrenmedeki en kritik konu, Türkçe'de dört beceriyi çok güçlü olarak kullanabilme kapasitesi. Öğrencilerimizde Türkçe'nin kullanımını güçlendirebilirsek aynı zamanda yabancı dili öğrenmeyi de çok daha kolaylaştırmış olacağız."

Bakan Özer, matematik seferberliğine ilişkin de "Matematik bir dil. Öğrencilerimizin özellikle 21. yüzyıl becerilerindeki en kritik olan şeylerden bir tanesi veri okuyabilme, dijital yeterliliklerini artırabilme, bunların tamamı matematik ile ilişkili. Yani günlük yaşamdaki matematiksel ilişkileri bulabilme, yorumlayabilme ve oradan çıkarım yapabilme becerilerini ne kadar güçlendirebilirsek öğrencilerimizin 21. yüzyıldaki iş gücü piyasasındaki dayanıklılığı çok daha güçlü hale gelmiş olacak." dedi.

Yabancı dil seferberliğinin de sadece İngilizce değil Arapça, Fransızca, Almanca, İspanyolca, İtalyanca gibi tüm dilleri kapsadığına işaret eden Özer, bu dilleri dört beceride aktif olarak kullanabilecek şekilde öğretimini çok önemsediklerini söyledi.

Bakan Özer, bu kapsamda yeni bir yaklaşım geliştirdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu yaklaşımı ilk kez yaz kurslarında kullanabilme imkanımız oldu. Öğrencilerimizden de çok pozitif dönüt aldık. Arkadaşlarımız tüm dönütleri değerlendirdiler ve yeni eğitim-öğretim yılı itibarıyla eğitim sistemimizin içine bu yeni yaklaşımları kullanabilme imkanımız olacak. Aynı zamanda destekleme ve yetiştirme kurslarının kapsamına ilk kez Türkçe, matematik ve fen bilimleri derslerinin yanı sıra İngilizce, Arapça ve diğer dilleri de aldık. Öğretim materyali üretme ile ilgili kapsamlı çalışmalar devam ediyor. Öğretmen Yetiştirme Genel Müdürlüğümüzün özellikle yabancı dil öğretmenlerimizin yabancı dilde becerilerini güçlendirme ile ilgili yeni yaklaşımları ve adaptasyonlarını destekleme ile ilgili çok kapsamlı çalışmaları da var. İnşallah bu çalışmaların hepsi birleştiği zaman eğitim sistemimizde yabancı dil öğrenmeyle ilgili sorun kökünden çözülmüş olacak."