Bakan Özer'den 3600 ek gösterge düzenlemesiyle ilgili açıklama

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda eğitim gündemiyle ilgili soruları yanıtladı.

Bakan Özer, "LGS'de bugün itibariyle iptal edilen hiçbir soru yok." dedi.

Özer, "12. sınıf öğrencilerimizi devamsızlıktan bırakmayacağız, öğrencilerimizin hiçbir kaygısı olmasın." açıklaması yaptı.

Özer, 3600 ek gösterge düzenlemesiyle ilgili ise şunları kaydetti:

"60 bin öğretmenimiz bu haktan yararlanıyor. 411 bin civarında da emekli öğretmenimiz, yani yaklaşık 470 bin öğretmenimiz bu haktan yararlanacak."

Öğretmen ataması takvimini, hazırlıklar bittiğinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklayacağını belirten Özer, "2022-2023 eğitim-öğretim yılına bu atanacak öğretmenleri yetiştireceğiz." diye konuştu.

Bakan Özer, 2022-2023 eğitim-öğretim yılı takvimini açıkladı. Buna göre, 2022-2023 eğitim-öğretim yılı 12 Eylül 2022 tarihinde başlayacak ve 16 Haziran 2023 tarihinde sona erecek. 14-18 Kasım 2022'de birinci, 17-20 Nisan 2023'te ikinci ara tatili yapılacak. İkinci ara tatili ise Ramazan Bayramıyla birleştirilecek.

Özel okul ücretlerinde ara sınıfları keyfe keder şekilde artırma imkanı olmadığını söyleyen Özer, "Velilerimizden gelen tüm şikayetleri değerlendiriyor, gerekli müdahaleleri yapıyoruz." dedi.