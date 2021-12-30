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Bakan Özer'den Kılıçdaroğlu'na: Emrivaki şekilde yapılacak görüşme talebini karşılamamız beklenmesin

Milli Eğitim Bakanı Özer, "Bakanlığımızın kapıları herkese açık. Kamuoyunu yanlış yönlendirerek maksadını aşan, emrivaki şekilde yapılacak görüşme talebini karşılamamız beklenmesin." dedi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Saat 13.00'te görüşmek üzere." mesajının ardından açıklama yaptı. Özer, "Bakanlığımızın kapıları herkese açık. Kamuoyunu yanlış yönlendirerek maksadını aşan, emrivaki şekilde yapılacak görüşme talebini karşılamamız beklenmesin." dedi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu gece saatlerinde sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Bu milletin çocuklarının hakları mülakatlarda gasp edildi. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan randevu talebime hala dönülmedi. Milli Eğitim Bakanlığı, yarın saat 13.00'te görüşmek üzere.” ifadelerini kullanmıştı.

 

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