Bakan Özer'den PCR testi açıklaması

Milli Eğitim Bakanı (MEB) Mahmut Özer, okullarda yüz yüze eğitimin devam etmesi konusunda kararlı olduklarını ifade etti.

TRT Haber'e konuk olan Özer, 850 bin sınıfın 198’inde vakalar nedeniyle yüz yüze eğitime ara verildiğini söyledi.

“Okulların açık kalması, milli güvenlik meselesidir” ifadesini kullanan Özer, “Okullar açık kalacak, yüz yüze eğitimi inşallah devam ettireceğiz. Tüm okullarımızda uyulması gereken kuralları belirledik. Okullarımızın açık kalması için her türlü tedbir alınacak. Vakaların yaygınlaşması durumunda okulla ilgili değil sınıfla ilgili karar alacağız. Okullar açık kalmaya devam edecek.” dedi.

“Ders süreleri ile ilgili il veya ilçe değil okul bazlı karar alınması” gerektiğini söyleyen Özer, “Problemin olduğu okulda ikili sisteme geçilebilir.” diye konuştu.

"En az bir doz aşı olan öğretmen oranı yüzde 91’e çıktı"

Aşılamada son durumla ilgili bilgi veren Özer, ”Aşı gönüllülük esasına dayalı olmasına rağmen öğretmenlerin aşılanma oranı Türkiye ortalamasından yüksek. En az bir doz aşı olan öğretmen oranı yüzde 91’e çıktı. İki doz aşı olan öğretmenlerin oranı yüzde 78. Öğretmenlerimiz sadece kendi sağlıkları için değil toplumda örnek olma açısından da çok başarılılar.” şeklinde konuştu.

PCR testi

Özer, “Öğrencilerle ilgili ne aşı ne PCR zorunluluğu var. Velinin rızası olmadan çocuğa asla PCR testi yapılmayacak. Uygulamanın ne zaman başlayacağını yakında Sağlık Bakanlığımız açıklayacak.” dedi.

Özer, bakanlığın duyurduğu ’15 bin yeni atama’ hakkında ise şöyle dedi: “15 bin yeni atama ek atama değil bu. 2020 KPSS’sine girenler diyor ki 2021’ler bu hakkı kullanmasın. Süresi geçmemiş tüm adaylara başvuru hakkı tanıdık. Tüm öğretmenlerimize eşit bir şekilde kapı açtık. En yüksek puanda olan öğretmeni sisteme dahil etmeye çalışıyoruz.”