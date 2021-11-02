Bakan Özer'den yüz yüze eğitim açıklaması

COVID-19'da vaka sayılarının artması üzerine, yüz yüze eğitime devam edilip edilmeyeceğiyle ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıklamalarının ardından Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer de bir açıklama yaparak “Okulların kapanması gibi bir durum söz konusu olmadığını' söyledi.

Meclis'te soruları yanıtlan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’da yüz yüze eğitim ile ilgili şu açıklamalarda bulunmuştu:

"Okulların özellikle pandemi sebebiyle kapalı olabilme ihtimalini artık vatandaşımız düşünmemeli. Böyle bir soru da artık sorulmamalı.

Yani salgın okulların kapanma sebebi olmayacak. Tedbirler devreye girebilir. Ama okulların kapanma durumu salgın nedeniyle olamaz. Bilim Kurulu’nun da böyle bir gündemi söz konusu değil."