Bakan Özer'e sınav sorusu: Kâr ettirecek seviyede tutulmasının sebepleri neler?

CHP Ankara Milletvekili Levent Gök, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin (ÖSYM) 2022 yılının ilk 6 ayında 585 milyon TL’nin üzerinde kâr etmesi konusunda, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in yanıtlaması istemiyle TBMM’ye soru önergesi verdi.

“ÖSYM Başkanlığı 2022 Yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu’na göre 2022 yılı ocak-haziran döneminde 445 milyon 927 bin TL gideri olan kurumun 585 milyon TL’nin üzerinde kâr etmiş olduğu anlaşılmaktadır.” diyen Gök, Bakan Özer’e şu soruları yöneltti:

“ÖSYM’nin sınav ücretlerinin kuruma kâr ettirecek seviyede tutulmasının sebepleri nelerdir? Söz konusu yaklaşımı etik ve vicdani buluyor musunuz?

ÖSYM’nin mali durumunun göz önüne alınarak sınav ücretlerinin yeniden düzenlenmesi düşünülmekte midir?

2017-2022 döneminde ÖSYM’nin elde ettiği gelir ve giderleri, kâr olarak elde edilen gelirlerin harcandığı kalemleri açıklar mısınız?

ÖSYM Başkanlığı 2022 Yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu’nda şaibe nedeniyle iptal edilen KPSS oturumuna ilişkin herhangi bir bilgiye yer verilmemesinin sebepleri nelerdir?” (ANKA)