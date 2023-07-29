Bakan Özhaseki: 8-9 şiddetinde dayanıklı konutlar yapacağız

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, depremzedeler için yapımına başlanan konutlar tamamlanıncaya kadar deprem bölgelerinden ayrılmayacaklarını söyledi.

Bakan Özhaseki, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden en çok etkilenen illerden Malatya'da Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında Bakırcılar Çarşısı'nın temeli atma töreninde, projenin hayırlı olmasını diledi.

Önceki ziyaretlerinde bu bölgenin şehrin kalbi konumunda olduğunu gördüğünü ve bir an önce işe başlamak için harekete geçtiklerini anlatan Özhaseki, "Daha önce rezerv alanlarda birtakım inşaatlara başladık ama şehir merkezlerinde yerinden dönüşümü ve meydan projelerini çıkarabilme adına ilk Malatya'dan başlatıyoruz. Daha sonra inşallah devamında Kahramanmaraş, Adıyaman, Hatay'da da şehir merkezlerini bu şekilde inşa ederek devam etmek istiyoruz." diye konuştu.

680 bin konut, 170 bin iş yeri yıkıldı

Bakan Özhaseki, büyük bir felaketle karşı karşıya kaldıklarını hatırlatarak, "Bu felaket gerçekten bizim bin yıllık Anadolu medeniyetimizi kurduğumuz, yaşamaya çalıştığımız bu topraklarda karşımıza çıkan herhalde en büyük felaket idi. Bundan daha büyük bir felaketle karşılaşmadık. 11 il deniyor ama 18 il etkilendi. 14 milyon nüfus etkilendi ve 680 bin konut, 170 bin iş yeri yıkıldı." ifadelerini kullandı.

Depremlerde 50 bin kişinin hayatını kaybettiğini aktaran Özhaseki, şöyle devam etti:

"Allah onlara rahmet etsin, inşallah şehit olmuşlardır. Bizleri de şefaat ederler diye ümit ediyoruz. Ama bize düşen de bir an önce bu hasarların sarılması, bu yaraların sarılması, bu zararların giderilmesidir. El birliğiyle de bunun altından kalkacağız. Emin olun bütün evler yapılıncaya kadar, bütün dükkanları yapıp esnaf kardeşlerimizi yerlerine yerleştirinceye kadar içimiz rahat etmeyecek. Gece gündüz demeyeceğiz, uyumayacağız, çalışacağız, gayret edeceğiz, sizlerin duasını almaya gayret edeceğiz."

Felaketi fırsata dönüştürmenin en iyi yolunun sağlam, güvenilir konutlar yapmak olduğunu belirten Özhaseki, bu konuda taviz vermeyeceklerini ve 8-9 şiddetindeki depremlere dayanıklı konutlar inşa edeceklerini söyledi.

134 bin civarında müracaat var

Yerinde dönüşüm projelerine 134 bin civarında müracaat olduğunu belirten Özhaseki, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Demek ki insanlar diyor ki siz başlatın bu işi, biz de geliyor, size güveniyoruz. Yeter ki başladığımızda siz de bizim paramızı verin diyorlar. Kolay mı? Kolay da değil arkadaşlar. Emin olun bir taraftan Cumhurbaşkanı, bir taraftan bizler, Maliye Bakanlığındaki arkadaşlar, çırpınıp duruyoruz. Ama istiyoruz ki şu anda 55 bin kişi çadırlarda, 75 bin kadar kardeşimiz yurtlarda, sosyal tesislerde, 450 bin kadar kardeşimiz konteynerlerde kalıyor ve 300 binden fazla aileye de kira yardımı yapıyoruz. Onlar oralarda çadır kentlerde ve zor şartlarda yaşarken bizim de önceliğimiz burası, bir an önce gelelim bunları yapalım, kardeşlerimizi evine gönderelim, onlar evine otursunlar ve bizlere de dua etsinler. İnşallah bunu yapıncaya kadar buralardan ayrılmayacağız, buralardan çıkmayacağız."

Konuşmanın ardından Bakırcılar Çarşısı'nın temeli atıldı.

Programa Malatya Valisi Hulusi Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, AK Parti Malatya Milletvekilleri Bülent Tüfenkci, İhsan Koca, Abdurrahman Babacan ve İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak ile davetliler katıldı.

Bakan Özhaseki ile beraberindekiler daha sonra kent merkezinde esnaf ziyareti gerçekleştirdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca deprem bölgesini yeniden ayağa kaldırmak için başlatılan Yerinde Dönüşüm Projesi kapsamında ilk temel, Malatya'nın kalbi tarihi Bakırcılar Çarşısı'nda atıldı.

Toplam 250 bin metrekare alanda kurulacak Bakırcılar Çarşısı'nın ilk etabında 7 bin 600 metrekare alanda, 293 dükkan ve 165 araçlık kapalı otopark inşa edilecek.