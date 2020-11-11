Bakan Pakdemirli: 60'tan fazla ülkenin temsilcisiyle beraber dünyaya nefes olacağız

11 Kasım 2020

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğü'nün koordinasyonunda 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde geçen yıl hayata geçirilen "Geleceğe Nefes" kampanyası, bu yıl da 81 il ve 922 ilçede aynı anda başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Çubuk Yerleşkesi'nde gerçekleştirilen "Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes" programında konuşan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bu yıl "Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes" sloganıyla gerçekleştirilen Milli Ağaçlandırma Günü'nü ilk defa hem milli hem de milletlerarası bir katılımla kutladıklarını söyledi. Pakdemirli, "181 yıllık orman teşkilatıyla gece gündüz demeden, yazın köz, kışın buz üzerinde, ormanı korumanın vatan savunması olduğu bilinciyle çalışıyoruz. Bu uğurda canını feda eden 117 şehidimizi de bu vesileyle rahmetle ve minnetle yad ediyorum." diye konuştu.

Son 18 yılda ormancılık faaliyetlerinde önemli çalışmalara imza attıklarına işaret eden Pakdemirli, şu değerlendirmede bulundu: "Son 18 yılda önceki 57 yılda yapılan ağaçlandırmanın bir buçuk katını yaparak, 5,4 milyon hektar alanda 5,1 milyar fidanı toprakla buluşturduk. Diğer bir deyişle Bosna-Hersek kadar büyük bir alanı ağaçlandırmış olduk. Orman varlığımızı 20,8 milyon hektardan 22,7 milyon hektar alana ulaştırdık. Ülkemizi, dünyada orman varlığını artıran nadir ülkeler ligine çıkardık. Hayata geçirdiğimiz '5000 Köye 5000 Gelir Getirici Orman Projemiz' ile orman köylümüze yılda 8 milyar lira ilave gelir sağladık. Geçen yıl başlattığımız '1000 Köyde 1000 Adet Tıbbi Aromatik Bitki Bahçesi Projesi' ile 400 köyümüzde, orman köylümüze gelir getiren yeni alanlar açtık. Odun endüstrisi 2018'e kadar ortalama yılda 2 milyar dolar cari açık verirken, 2019 yılında 265 milyon dolar cari fazla veren seviyeye çıkardık. 2020 hedefimiz ise 1 milyar dolar ihracat fazlası vermektir."

"2023 yılı sonuna kadar 7 milyar fidan"

Pakdemirli, yanan ormanlardan 40 kat daha fazla alanı ağaçlandırdıkları bilgisini vererek, son 2 yıl içinde orman yangınlarına müdahale süresini 15 dakikadan 12 dakikaya indirdiklerini bildirdi.

Bu yıl orman yangınlarında ilk kez insansız hava araçlarını (İHA) kullanmaya başladıklarını anımsatan Pakdemirli, "Fidan üretimimizi 18 yılda 5 kat artırarak, ortalama 350 milyon fidana çıkardık. Fidanlar Fidanlarla Büyüyor Projemiz ile ilk ve ortaokulda okuyan 10 milyon öğrencimizin kendi adına bir fidan dikmesini sağladık. Bugün de bulunduğumuz bu alanda bitki figürleriyle muhteşem bir Türkiye haritası oluşturarak bir başka rekora daha imza attık. 21 bin 826 metrekarelik alanda 452 bin 23 fidanla oluşturduğumuz Türkiye haritası, kendi alanında dünyanın en büyük haritası olarak Guinness tarafından tescil edildi. Hedefimiz, yeni rekorlarla 2023 yılı sonuna kadar 7 milyar fidanı toprakla buluşturmak olacaktır." ifadelerini kullandı.

"Fidanların yüzde 95'i toprağa tutundu"

Pakdemirli, geçen yıl Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tensipleriyle 11 Kasım'ın Milli Ağaçlandırma Günü ilan edildiğini anımsatarak, "Yine sizin liderliğinizde ve halkımızın da teveccühleriyle geçen yıl bugün, 'Geleceğe Nefes' kampanyamızla tarihi bir fidan dikme seferberliği gerçekleştirdik. Hedefimizi 11 milyon fidan olarak belirlemiştik ancak aziz milletimizin topyekun sahiplenmesiyle büyük ve anlamlı bir seferberliğe imza attık ve 13 bin futbol sahası büyüklüğünde bir alanda, 1,2 milyon vatandaşımızla, 13,8 milyon fidanı vatan toprağıyla buluşturduk. Aynı gün Endonezya'ya ait olan '1 saatte en fazla fidan dikme' dünya rekorunu Çorum'da 1 saatte 303 bin 150 fidan dikerek Türkiye adına tescil ettirdik ve Guinness Rekorlar Kitabı'na girmiş olduk. Diğer bir ifadeyle ülkemizin 10 bin 765 kilometrelik kara ve deniz sınırlarının tamamını birer metre arayla fidanlarla çevrelemiş olduk." dedi.

Geçen yıl dikilen fidanların yüzde 95'inin vatan toprağına sımsıkı tutunduğunu belirten Pakdemirli, şunları kaydetti: "Yüzde 5'lik fidanın yerine de yeniden dikim yapıldı. İşte edindiğimiz bu büyük başarı ve aldığımız güzel geri dönüşlerle bu yıl 'Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes' diyerek, tüm dünyayı fidan dikme seferberliğimize davet ediyoruz. Sadece ülkemizde değil, 60'tan fazla ülkenin temsilcisiyle beraber, inşallah geleceğe can verecek, dünyaya nefes olacağız. Ülkemizde pandemi tedbirlerine uyarak, bütün il ve ilçelerimizde 1000'den fazla lokasyonda, fidanlarımızı hep birlikte toprakla buluşturacağız.".

Kaynak: AA