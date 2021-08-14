Bakan Pakdemirli'den düşen yangın söndürme uçağına ilişkin açıklama

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Kahramanmaraş'ta düşen ve 8 kişinin hayatını kaybettiği yangın söndürme uçağına ilişkin Kahramanmaraş Valiliği'nde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Orman Genel Müdürlüğü’nün orman yangınları için kiraladığı Rus yapımı Be-200 tipi uçağın Adana'da konuşlandırıldığını hatırlatan Bakan Pakdemirli, uçağın bugün Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangını için bölgeye intikal ettiğini ve 14.35 sularında kaza kırım geçirdiğini aktardı.

Öncelikle bölgeye korucuların yaya olarak ulaştığını, sonrasında ise JAK ve AFAD ekiplerinin havadan indirme yaparak bölgeye ulaştığını anlatan Pakdemirli, “Üzülerek ifade etmek istiyorum, 3'ü Türk 8 çalışma arkadaşımızı kaybettik. Cenab-ı Allah'tan arkadaşlarımıza rahmet diliyorum. Ailelerine sabır diliyorum" ifadelerini kullandı.

“Teknik incelemenin bitmesi son derece önemli”

Konuyla ilgili savcı ve Adli Tıp Kurumu’nun tespit çalışmalarına devam ettiğini dile getiren Pakdemirli, şunları kaydetti: "Daha fazla açıklama yapabilmek için teknik incelemenin bitmesi son derece önemli. Kaza kırım ekiplerinin halk arasında bilinen adıyla kara kutu ve yerinde fiili incelemesinin tamamlanmasıyla daha fazla bilgiye ulaştığımızda gerekli merciler gerekli açıklamayı yapacaktır. Enkazın olduğu bölgeye vali ve milletvekillerimizle inceleme yaptık. Enkazdan geriye elbette çok fazla bir şey kalmamış durumda. Hepimize geçmiş olsun, Allah rahmet etsin. Rabbim ülkemizi bu tür felaketlerden korusun."