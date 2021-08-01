Bakan Pakdemirli’den yangınlardaki son duruma ilişkin açıklama

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, orman yangınlarında son duruma ilişkin açıklama yaptı. Yurt genelinde 107 orman yangınından 98’inin kontrol altında olduğunu belirten Pakdemirli, 9’unun ise devam ettiğini söyledi.

Marmaris'teki yangına 3 uçak, 9 helikopter, 146 arazöz, 20 su tankeri, 8 dozer ve 529 personelle müdahale edildiğini kaydeden Pakdemirli, "Bugün saat 12.00'den itibaren nem yüzde 10'a düşüyor. Çok daha dikkatli olmamız lazım." ifadesini kullandı.

Pakdemirli, "Sivil ve orman teşkilatından şehitlerin olduğu bir dönemde teşkilatımızın moralini bozmaya hiç kimsenin hakkı yoktur diye düşünüyorum. 5,5 milyar fidan dikmiş bir teşkilatın başı olarak ilk yağmurlarla 1 giden fidan karşılığında bin fidan dikeceğiz." diye konuştu.

“Uçak filomuzu takviyelerle 15’e çıkardık”

Artık eskimiş, miadı dolmuş, herhangi bir uçağı kullanmanın lüksünün olmadığını söyleyen Bakan Pakdemirli, “Bir ağaca paha biçemeyiz. Helikopter filomuzu 27'den 39'a çıkardık, son günlerdeki takviyelerimizi de 45'e çıkardık. Uçak filomuzu takviyelerle de 15'lere çıkardık. Ülkeler arasında yangınla ilgili araç alışverişi yapılması son derece doğal bir şeydir. Herkes müsterih olsun, hiçbir şekilde ne eksik müdahalemiz vardır ne de eksik teçhizatımız vardır." şeklinde konuştu.